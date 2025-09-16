Politico: EÚ si berie Slovensko pod drobnohľad. Chce, aby sme sa odstrihli od ruskej ropy, balík sankcií sa posúva

Lucia Mužlová
TASR
V Bruseli sa v utorok stretávajú diplomati členských štátov EÚ s cieľom rokovať o navrhovanom zákaze dovozu ruského plynu.

Najnovší 19. balík európskych sankcií proti Rusku za rozpútanie vojny na Ukrajine pravdepodobne nepredstavia v stredu 17. septembra, napísal magazín Politico s odvolaním sa na dva zdroje. Podľa portálu „odloženie na neurčito“ súvisí s tým, že Európska únia (EÚ) plánuje presunúť svoju pozornosť na Slovensko a Maďarsko a vyvinúť tlak na obe krajiny, aby znížili svoju závislosť od ruskej ropy, píše TASR.

Podľa magazínu Politico Európska komisia (EK) zatiaľ neuviedla predpokladaný dátum predstavenia najnovšieho balíka sankcií a túto informáciu v pondelok poobede komunikovala aj s členskými štátmi. V Bruseli sa v utorok stretávajú diplomati členských štátov EÚ s cieľom rokovať o navrhovanom zákaze dovozu ruského plynu.

Chcú ukončenie dovozu ruského plynu aj ropy

EK v máji predstavila návrh legislatívy na postupné ukončenie dovozu ruskej ropy, plynu a jadrového paliva do krajín EÚ do 1. januára 2028. Predseda vlády SR Robert Fico v reakcii na to oznámil, že návrh je v jeho súčasnej podobe neakceptovateľný, pretože by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska.

Americký prezident Donald Trump začiatkom septembra povedal európskym lídrom na summite takzvanej koalície ochotných v Paríži, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu. Podľa jeho slov to pomáha Moskve financovať svoje vojenské ťaženie proti Ukrajine.

Trump cez víkend vyhlásil, že je pripravený uvaliť na Rusko sankcie. Podmienil ich tým, že EÚ to spraví ako prvá. Medzi jeho podmienkami bolo aj uvalenie ciel na dovozy čínskych produktov do Európy. „Som pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, keď sa na tom dohodnú všetky členské štáty NATO a začnú konať rovnako, a keď všetky členské štáty NATO PRESTANÚ NAKUPOVAŤ ROPU OD RUSKA,“ napísal Trump.

Americký minister energetiky Chris Wright už v piatok vyzval Slovensko a Maďarsko, aby prestali brojiť proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.

Magazín Politico napísal, že Trumpove požiadavky odstrihnúť sa od ruskej ropy prinášajú pre EÚ nové možnosti, ako vyvinúť na Slovensko a Maďarsko nátlak. Napriek tomu označil za nepravdepodobné, že by ukončenie dovozu ruských surovín nastalo skôr ako do konca roka 2027 alebo by finálny návrh obsahoval formálny zákaz dovozu ruskej ropy.

„Ak chce Trump, aby krajiny EÚ prestali nakupovať ruskú ropu, stačí, ak zdvihne telefón a zavolá Robertovi Ficovi a (maďarskému premiérovi) Viktorovi Orbánovi. Sú to jeho priatelia, môže im jednoducho zavolať,“ citoval magazín zdroj z diplomatického prostredia.

