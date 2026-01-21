Ľudia ignorovali pravidlá, ďalej kŕmili zvieratá: Zoo musela utratiť opicu, pre návštevníkov má odkaz

Foto: Facebook/Zoo Plzeň

Nina Malovcová
Chyba, ktorú už nebolo možné napraviť.

Tragédia, ktorej sa dalo zabrániť. Aj tak možno opísať prípad z českej zoologickej záhrady, kde museli po náhlom zhoršení zdravotného stavu utratiť samicu makaka levieho. Smrť zvieraťa znovu otvorila citlivú tému, pred ktorou zoologické záhrady dlhodobo varujú, neuvážené kŕmenie zvierat návštevníkmi, ktoré môže mať vážne až fatálne následky.

V plzenskej zoologickej a botanickej záhrade upozorňujú, že návštevníci napriek výslovnému zákazu opakovane hádzali potravu k makakom alebo im ju podávali priamo do výbehu. Práve tento zásah zvonka mohol podľa chovateľov spustiť zdravotné komplikácie, ktoré viedli k dramatickému zhoršeniu stavu samice.

Zdravotný problém, ktorý prišiel náhle

Samica trpela invagináciou čreva, teda stavom, pri ktorom sa črevo zasunie samo do seba a stane sa nepriechodným. Následne dochádza k odumieraniu tkaniva a k rozvoju sepsy, ktorá predstavuje bezprostredné ohrozenie života. Napriek snahe veterinárov už zviera nebolo možné zachrániť a jediným riešením bola eutanázia.

Pracovníci zoologickej záhrady opakovane pripomínajú, že zvieratá v ich starostlivosti majú zabezpečenú pravidelnú a odborne nastavenú výživu. Každý jedinec má presne určené kŕmne dávky, ktoré zohľadňujú druh, vek aj zdravotný stav. Nevhodná potrava alebo obyčajné prekrmenie však môže spôsobiť vážne tráviace problémy, najmä u primátov a kopytníkov.

Ako píše, CNN Prima News, makaky levie patria medzi vzácne druhy a v plzenskej zoologickej záhrade ich chovajú už štyridsaťpäť rokov. Samice sú súčasťou európskeho záchranného programu zameraného na ochranu populácie. O to citlivejšie záhrada vníma stratu zvieraťa, ku ktorej došlo v dôsledku porušenia návštevníckych pravidiel.

Podobné prípady sa opakujú aj v iných zoo

Nejde pritom o ojedinelý problém. Na rizikové správanie návštevníkov nedávno upozornila aj zoologická záhrada v Zlíne, ktorá zverejnila video zachytávajúce dospelých ľudí, ako napriek zákazu kŕmia opice čokoládou. Tá je pre zvieratá vysoko toxická a môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie či smrť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
EÚ dochádza trpezlivosť, zvažuje obchodnú bazuku: Najsilnejší nástroj chce použiť proti Trumpovi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac