Ľudia ignorovali pravidlá, ďalej kŕmili zvieratá: Zoo musela utratiť opicu, pre návštevníkov má odkaz

Tragédia, ktorej sa dalo zabrániť. Aj tak možno opísať prípad z českej zoologickej záhrady, kde museli po náhlom zhoršení zdravotného stavu utratiť samicu makaka levieho. Smrť zvieraťa znovu otvorila citlivú tému, pred ktorou zoologické záhrady dlhodobo varujú, neuvážené kŕmenie zvierat návštevníkmi, ktoré môže mať vážne až fatálne následky.
V plzenskej zoologickej a botanickej záhrade upozorňujú, že návštevníci napriek výslovnému zákazu opakovane hádzali potravu k makakom alebo im ju podávali priamo do výbehu. Práve tento zásah zvonka mohol podľa chovateľov spustiť zdravotné komplikácie, ktoré viedli k dramatickému zhoršeniu stavu samice.
Zdravotný problém, ktorý prišiel náhle
Samica trpela invagináciou čreva, teda stavom, pri ktorom sa črevo zasunie samo do seba a stane sa nepriechodným. Následne dochádza k odumieraniu tkaniva a k rozvoju sepsy, ktorá predstavuje bezprostredné ohrozenie života. Napriek snahe veterinárov už zviera nebolo možné zachrániť a jediným riešením bola eutanázia.
Pracovníci zoologickej záhrady opakovane pripomínajú, že zvieratá v ich starostlivosti majú zabezpečenú pravidelnú a odborne nastavenú výživu. Každý jedinec má presne určené kŕmne dávky, ktoré zohľadňujú druh, vek aj zdravotný stav. Nevhodná potrava alebo obyčajné prekrmenie však môže spôsobiť vážne tráviace problémy, najmä u primátov a kopytníkov.
Ako píše, CNN Prima News, makaky levie patria medzi vzácne druhy a v plzenskej zoologickej záhrade ich chovajú už štyridsaťpäť rokov. Samice sú súčasťou európskeho záchranného programu zameraného na ochranu populácie. O to citlivejšie záhrada vníma stratu zvieraťa, ku ktorej došlo v dôsledku porušenia návštevníckych pravidiel.
Podobné prípady sa opakujú aj v iných zoo
Nejde pritom o ojedinelý problém. Na rizikové správanie návštevníkov nedávno upozornila aj zoologická záhrada v Zlíne, ktorá zverejnila video zachytávajúce dospelých ľudí, ako napriek zákazu kŕmia opice čokoládou. Tá je pre zvieratá vysoko toxická a môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie či smrť.
