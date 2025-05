Ľudia kŕmili opice čokoládou: Zoologickej záhrade došla trpezlivosť, uverejnila video s tými, čo to robili

Vo štvrtok došlo k incidentu, kedy v Zlínskej zoologickej záhrade návštevníci kŕmili opice čokoládou. Tá je pre zvieratá vysoko toxická a jedovatá. Zoo sa rozhodla voči takémuto konaniu zakročiť, uverejnila video s odkazom pre ľudí.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ak by ste si mysleli, že opice nešťastnou náhodou kŕmili malé deti, ktoré o zákaze nevedeli, ste na omyle. Na videu je jasne vidieť, že k porušeniu došlo zo strany dospelých. Na problém upozornil aj web TN.cz.

Incident zo štvrtka bol poslednou kvapkou. Návštevníci porušujú pravidlá bežne, tu však boli zvieratá priamo ohrozené. Odohral sa v tropickej hale a šlo o chvostany bielohlavé.

Ak sa na videu spoznali, majú sa ozvať

„Návštevníci zlínskej zoo vo väčšine prípadov rešpektujú návštevný poriadok zoologickej záhrady, bohužiaľ sa však ojedinele objavia prípady nevhodného správania, ktoré môžu mať pre naše zvieratá fatálne následky. Presne k takejto situácii došlo 8. mája v tropickej hale, keď skupina návštevníkov porušila návštevný poriadok a napriek zákazovým tabuľkám v expozícii nakŕmila našich chvostanov. Okrem kŕmenia sa tiež zvierat dotýkali, hladkali ich a „ťahali za chvost“. Takéto správanie je v rozpore s naším návštevným poriadkom,“ píše v statuse zoo.

„Podarilo sa nám získať zábery z tropickej haly. Ak sa dotyční na videonahrávke spoznajú, prosím, ozvite sa nám do správ. Radi by sme vám vysvetlili, aké následky môže toto správanie mať na zdravotný stav zvierat. Tiež by nám pomohla informácia o množstve podaného jedla.“ Nie je jasné, či sa už návštevníci ozvali alebo nie.

Nie je to ojedinelá udalosť. Ako ďalej informuje zoo, v roku 2009 v dôsledku toho, že ľudia kŕmili nevhodnou stravou prvé odchované mláďa chvostana, zomrelo. Zdravotné problémy môžu nastať aj po dlhšom čase, preto sú zvieratá momentálne monitorované.