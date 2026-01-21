EÚ dochádza trpezlivosť, zvažuje obchodnú bazuku: Najsilnejší nástroj chce použiť proti Trumpovi

Lídri Európskej únie podľa portálu Politico pritvrdzujú postoj voči Spojeným štátom. Chcú, aby sa Európska komisia pripravila na použitie najsilnejšieho obchodného nástroja Únie v prípade, že americký prezident Donald Trump neustúpi od hrozieb týkajúcich sa Grónska.
Aktiváciu nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), označovaného aj ako „obchodná bazuka“, by si v takom prípade vedeli predstaviť aj viacerí slovenskí europoslanci, informuje TASR.
Nemecko sa podľa piatich diplomatov pridalo k Francúzsku a na štvrtkovom mimoriadnom samite v Bruseli plánuje požiadať Komisiu, aby preskúmala možnosť využitia ACI. Tento krok posúva Úniu bližšie k razantnejšej reakcii na stupňujúcu sa rétoriku amerického prezidenta voči dánskemu autonómnemu územiu.
Široká zhoda
Podľa zdrojov Politica panuje medzi členskými štátmi už niekoľko dní široká zhoda, že EÚ sa musí pripraviť na všetky scenáre a mať k dispozícii všetky dostupné nástroje. O konkrétnych požiadavkách voči Komisii však rozhodne aj stredajšie vystúpenie Trumpa na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.
Trump cez víkend pohrozil, že od 1. februára zavedie desaťpercentné dovozné clo na osem európskych krajín vrátane Dánska, Francúzska, Nemecka či Švédska. Clo má platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Od 1. júna by sa mohlo zvýšiť až na 25 percent.
Popri ACI lídri diskutujú aj o využití už pripraveného balíka odvetných ciel na americký dovoz v hodnote 93 miliárd eur. Podľa diplomatických zdrojov by EÚ mohla najskôr siahnuť po tomto opatrení, zatiaľ čo Komisia by pokračovala v zdĺhavejšom procese aktivácie ACI.
Možnosť použitia ACI pripúšťajú v prípade potreby aj viacerí slovenskí europoslanci. Podľa Miriam Lexmann (EPP/KDH) ide o dôležitý nástroj v rukách EÚ. „ACI však bol navrhnutý predovšetkým za účelom obrany proti možným nátlakom zo strany nedemokratických režimov. A nespustil sa ani v prípadoch, keď Čína nezákonne zdržiavala dodávky kritických surovín a európske automobilky museli pozastavovať výrobu,“ upozornila. Proti USA by mal byť použitý až ako posledné možné riešenie, dodala.
Lucia Yar (RE/PS) uviedla, že ak budú splnené všetky podmienky, použitie ACI je namieste. „Táto bazuka bola vytvorená presne na to, aby EÚ vedela efektívne reagovať na hospodársky tlak z tretích krajín,“ doplnila. Katarína Roth Neveďalová (nezaradená/Smer-SD) upozornila, že zatiaľ nie je jasné, či na využitie ACI existuje medzi členskými štátmi dostatočná vôľa. „Viac budeme vedieť po samite lídrov členských štátov“ vo štvrtok, ozrejmila.
Milan Uhrík (ESN/Republika) zdôraznil, že Európania tento konflikt nezačali a v prípade pokračujúceho tlaku USA nemajú dôvod ustupovať. „Ak si to bude situácia vyžadovať, určite by mala zostať otvorená možnosť využitia nástroja ACI. Američania by mali o tom vedieť,“ uzavrel pre TASR.
Nahlásiť chybu v článku