Ľudí v jazere napadla dvojmetrová vodná príšera: Viacerých zranila, policajti ju napokon museli zastreliť

V stojatých vodách na Slovensku a v jeho okolí by len málokto očakával nejaké ohrozenie zo strany rýb, no presne to sa stalo v Nemecku. V jazere v bavorskom okrese Weißenburg-Gunzenhausen vyvolal obrovský sumec veľký chaos a strach medzi plavcami.

Tento viac než dvojmetrový dravec napadol niekoľko návštevníkov vody a zranil najmenej piatich z nich. Miestni záchranári napokon museli zavolať políciu, ktorá po vyhodnotení situácie rozhodla o zastrelení agresívneho tvora. Ryba vážiaca približne 90 kilogramov sa totiž správala veľmi zvláštne a predstavovala hrozbu pre účastníkov prebiehajúceho hudobného festivalu pri jazere, píše N-TV.

Všetko sa dobre skončilo

Po zásahu policajta bol sumec vytiahnutý z vody pomocou dvoch rybárov, čo návštevníkom opäť umožnilo kúpanie. Sumce sú známe tým, že rastú celý život a môžu sa dožiť až 70 rokov. Preferujú teplé vody, takže klimatické zmeny podporujú ich šírenie.

Takéto agresívne jedince sú síce veľmi zriedkavé, no v minulosti sa už neraz objavili. Asi najznámejším je vražedný sumec Kuno zo severného Porýnia-Vestfálska, ktorý pred viac ako dvadsiatimi rokmi údajne zožral jazvečíka. Tento príbeh sa stal legendou a ryba skončila ako exponát v múzeu.