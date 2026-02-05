Ľudí pobavila zľava 0 % v slovenskom Lidli: Vďaka za nič, odkazuje zákazník

Jeden zákazník sa počas nákupu v Lidli pri pohľade na cenovku poriadne pobavil. Tento zážitok si preto nemohol nechať len pre seba a podelil sa s ním na internete. Ľudia si z jeho príspevku okamžite začali uťahovať a komentáre zaplavili ironickými poznámkami. Na Reddite sme si všimli vlákno od Slováka, ktorý sa podelil o jedinečnú zľavu.
Používateľ, ktorý na sociálnej sieti vystupuje pod prezývkou @KuboOneTV zverejnil fotografiu zo svojho nákupu v obchodnom reťazci Lidl, kde objavil zľavu s Lidl+ kartou „až“ 0 %. Z fotografie sa však nedá zistiť, o aký produkt išlo. Z akcie, ktorá sa nedá odmietnuť, si tak robí žarty. „Vďaka Lidl za NIČ,“ napísal pod fotografiu.
Pod príspevkom sa okamžite rozprúdila diskusia
„Nula je tiež číslo, takže za mňa ok.“
„Snáď to bola aspoň výhodná cena, nevieme posúdiť, keď nevieme, čoho je to cenovka.“
„Bez Lidl+ by si ušetril 0 %, takto máš 0 % zľavu, čo sľúbia, dodržia,“ smejú sa ľudia v komentároch.
Ďalší zákazník sa v komentároch podelil o podobnú skúsenosť, keď získal na jednom produkte zľavu „nekonečno“, ale na cene to nebolo vidno. Cena bez zľavy bola totiž 5,99 eura a so zľavou 5,49 eura, čiže nekonečná zľava predstavovala sumu len 0,50 eura.
Zľava 0 % pravdepodobne bola len milou chybou, nie zámerom reťazca. Mnohých však pobavila a zlepšila im deň.
