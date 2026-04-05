Lucie Bílá mesiac tajila, že sa vydala: Oznámila radostnú novinku, video fanúšikov dohnalo k slzám

Česká speváčka Lucie Bílá tvorí šťastný pár so svojím partnerom už viac než 10 rokov. Ich vzťah od začiatku sprevádzala pozornosť médií.

Bolo to najmä pre 17-ročný vekový rozdiel. Objavovali sa pochybnosti, či takéto partnerstvo môže vydržať. Čas však ukázal opak. Dvojica si vybudovala stabilný a pevný vzťah, ktorý odolal tlaku aj očakávaniam okolia, bulváru či verejnosti.

Speváčka sa pritom dlhodobo netajila tým, že formálne potvrdenie vzťahu pre ňu nie je nevyhnutné. Ako pripomenula TV JOJ, v minulosti opakovane tvrdila, že svadbu nepotrebuje a že skutočná láska sa zaobíde bez „papiera“.

„Mením status na šťastne vydatá.“

Napriek tomu sa po viac než dekáde rozhodli svoje puto spečatiť aj oficiálne. Radostnú novinu oznámili samotná speváčka a Radek Filipi skromným, no o to osobnejším príspevkom na sociálnej sieti: „Mením status na šťastne vydatá. Pozrite na môj YouTube. 10. 3. 2026 manželia Filipi,“ napísala.

 

K slovám pridala aj intímnu svadobnú fotografiu, z ktorej je cítiť pokoj, šťastie a lásku novomanželov.

Svadbu spečatili baladou a dojímavým klipom

