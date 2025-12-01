Lucie Bílá opisuje najťažšie dni. Náhla operácia partnera a silné chvíle, ktoré ich ešte viac spojili

Foto: Instagram (luciebila)

Frederika Lyžičiar
Lucie Bílá si prešla najťažšími chvíľami života.

Život sa vie prevrátiť naruby aj v okamihu, keď to najmenej čakáme. Lucie Bílá to v posledných týždňoch pocítila veľmi osobne – obdobie, ktoré prežila so svojím partnerom, bolo náročné a plné obáv, no dnes už o ňom dokáže hovoriť s pokojom a odstupom.

Na sociálnej sieti Instagram sa otvorila a zverila sa s tým, čo si ešte donedávna nechávala len pre seba. Prezradila, že jej partner Radek Filipi musel podstúpiť nečakanú a urgentnú operáciu mozgu. V dlhšom a mimoriadne silnom príspevku opísala dni plné strachu a neistoty, počas ktorých museli obaja fungovať navonok tak, aby nik netušil, čo sa v skutočnosti deje.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucie Bílá (@luciebila)

Prežili si chvíle plné strachu

„Prosím, nezľaknite sa, ale mám pre vás správu, o ktorej som predtým nemala silu hovoriť… Šťastie je také krehké,“ napísala Lucie Bílá, keď priznala, že namiesto osláv desiateho výročia prišiel okamih, ktorý im obrátil život naruby. Úplnou náhodou objavený nález viedol k urgentnej operácii mozgu jej partnera Radka Filipiho, ktorú musel neodkladne podstúpiť.

„Všetko skončilo dobre, bez následkov, a za to sme nesmierne vďační,“ pokračovala vo svojom emotívnom odkaze. Zároveň priznala, že počas dní plných strachu a nekonečného čakania musela fungovať na pódiách tak, akoby sa nič nedialo. „Boli to veľmi ťažké chvíle. Strach, neistota, čakanie a slzy za zatvorenými dverami… A pritom bolo potrebné fungovať ďalej – pracovať, vystupovať, usmievať sa bez toho, aby bolo vidieť, čo sa deje vnútri.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucie Bílá (@luciebila)


Napokon však prišla úľava, ktorá priniesla do celého príbehu svetlo. „Dnes to už môžeme povedať nahlas, s pokojom, pokorou a vďačnosťou: sme v poriadku. A ideme ďalej,“ napísala speváčka s tým, že tieto Vianoce pre nich budú mať úplne nový rozmer. „Moja láska je doma a spolu sa tešíme na Vianoce. Pod stromček už nič nechceme – ten najväčší dar sme dostali: sme zdraví a spolu.“

Podpora fanúšikov a známych tvárí

