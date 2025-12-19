Festival Lovestream prichádza s obrovským menom: Do Bratislavy príde legendárny spevák, ktorého poznajú všetky generácie

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Na Lovestream príde veľké meno.

Mimoriadne obľúbený Lovestream festival, ktorý priniesol na Slovensko také mená ako Imagine Dragons, 50 Cent, Post Malone, OneRepublic, Macklemore, Red Hot Chili Peppers či Martin Garrix sa uskutoční sa v dňoch 7. až 9. augusta 2026 na Starom letisku vo Vajnoroch, v Bratislave.

Organizátori festivalu, napriek už rozbehnutím bookingom, pristúpili k zmene termínu festivalu, aby sa vyhli stretu dátumov s festivalom Grape. Nechceme, aby si fanúšikovia slovenskej festivalovej scény museli vyberať medzi dvoma festivalmi. Už zakúpené lístky zostávajú v platnosti.

Príde Robbie Williams

Dnes oznámili meno prvého headlinera. Je ním spevák Robbie Williams.

Koncertu bude v sobotu, 8. augusta 2026. „Robbie je jedným z najúspešnejších hudobných umelcov na svete so šiestimi albumami v rebríčku 100 najpredávanejších albumov v britskej histórii, 90 miliónmi predaných albumov po celom svete, 15 albumami na 1. mieste v Spojenom kráľovstve a rekordnými 18 oceneniami BRIT Awards – viac ako ktorýkoľvek iný umelec,“ píše sa na stránkach festivalu.

Fanúšikovia Lovestream festivalu si do 31.12. 2025 môžu zakúpiť lístok na sobotný deň festivalu za zvýhodnenú cenu 79 EUR.

