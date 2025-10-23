Lídri krajín EÚ na summite podporili plán obrannej pripravenosti do roku 2030

Aktuálna správa
Tomáš Mako
TASR
Plán obrannej pripravenosti dostal od lídrov krajín zelenú.

Lídri členských krajín Európskej únie vo štvrtok na summite v Bruseli podporili plán obrannej pripravenosti do roku 2030, ktorý predstavila Európska komisia (EK) pred týždňom.

Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.

Plán má za cieľ posilniť schopnosť Únie reagovať na možné vojenské hrozby a počíta s odstránením kľúčových nedostatkov v obranných schopnostiach jednotlivých členských krajín. Štáty v prijatých záveroch potvrdili svoj záväzok konať rýchlo a koordinovane s cieľom posilniť strategickú autonómiu dvadsaťsedmičky.

„Ruská vojnová agresia proti Ukrajine a jej dôsledky pre európsku a globálnu bezpečnosť v meniacom sa prostredí predstavujú pre EÚ existenciálnu výzvu,“ píše sa v prijatom dokumente.

Európska rada vyzýva členské štáty, aby s podporou Európskej obrannej agentúry (EDA) a na základe koherentného celkového prístupu vychádzajúceho zo strategického kompasu začali pracovať na všetkých prioritných oblastiach schopností identifikovaných na úrovni EÚ. Európa by podľa nej mala vyvinúť celé spektrum moderných spôsobilostí v plnom súlade s NATO.

Komisia v rámci predstaveného plánu prišla so štyrmi novými iniciatívami – Eastern Flank Watch (Východná hliadka), European Drone Defence Initiative (Európska iniciatíva na obranu proti dronom), European Air Shield (Európsky vzdušný štít) a European Defence Space Shield (Európsky vesmírny obranný štít). Lídri sa v prijatých záveroch zhodli, že by mali spoločne pokročiť v konkrétnych projektoch, ktoré by mali byť spustené v prvej polovici roka 2026.

Obrana proti dronom

Lídri členských krajín tiež odsúdili narušenie vzdušného priestoru viacerých členských štátov a zdôraznili, že je dôležité zabezpečiť obranu všetkých pozemných, vzdušných a námorných hraníc EÚ.

„Okamžité hrozby na východnom krídle EÚ a poskytovanie konkrétnej podpory členským štátom je potrebné riešiť ako prioritné otázky,“ uviedli. Vyzdvihli však, že vzhľadom na hrozby na zvyšných hraniciach Únie je potrebné brániť aj tie.

Poukázali najmä na potrebu zvýšenia potenciálu v oblasti boja proti dronom a protivzdušnej obrany koordinovaným spôsobom, a to najmä prostredníctvom plného využitia nástrojov SAFE a EDIP a iných relevantných existujúcich finančných nástrojov.

Spolupráca s Ukrajinou

Krajiny tiež v prijatých záveroch zdôraznili význam úzkej spolupráce s Ukrajinou a jej integrácie do európskeho obranného priemyslu.

Lídri okrem toho podporili navrhované monitorovanie progresu prostredníctvom každoročnej správy o obrannej pripravenosti, ktorá by mala sledovať plnenie cieľov v jednotlivých oblastiach.

Členské štáty v Európskej rade tiež vyzvali Komisiu a vysokú predstaviteľku, aby predložili ďalšie návrhy na posilnenie vojenskej mobility v celej Únii. Pripomenuli aj význam spolupráce s podobne zmýšľajúcimi partnermi.

„Európska rada pripomína, že silnejšia a schopnejšia EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany bude pozitívne prispievať k globálnej a transatlantickej bezpečnosti a bude dopĺňať NATO, ktoré pre štáty, ktoré sú jeho členmi, naďalej predstavuje základ ich kolektívnej obrany,“ dodali lídri.

