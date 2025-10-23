Smer padá, PS rastie: Najnovší prieskum ukazuje zaujímavý prepad preferencií vlády. Hlas a Republika zaostávajú

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko.

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v októbri, vyhralo by ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Druhý by bol vládny Smer-SD a tretia by skončila aktuálne mimoparlamentná strana Republika.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.

PS by viedlo s výrazným náskokom

PS by podľa prieskumu získalo 23,1 percenta hlasov. Smer-SD by skončil so 17 percentami a Republika so ziskom 9,8 percenta hlasov. Na štvrtom mieste by skončil koaličný Hlas-SD s 9,4 percenta. Po ňom by nasledovalo Hnutie Slovensko s 8,3 percenta, KDH so 6,7 percenta, SaS so 6,3 percenta a do parlamentu by sa dostali aj Demokrati so ziskom 5,2 percenta hlasov.

Pred bránami Národnej rady SR by ostala SNS so 4,3 percenta, ako aj Maďarská aliancia so ziskom 4 percent.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

PS by malo najviac poslancov

Aktuálne opozičné PS by malo na základe týchto výsledkov prieskumu v parlamente 40 poslancov. Smer-SD by získal 30 kresiel, Republika 17, Hlas-SD 16 a Hnutie Slovensko 15 kresiel. KDH by malo 12 poslancov, SaS 11 a Demokrati deviatich poslancov.

Agentúra Focus realizovala prieskum od 13. do 21. októbra na vzorke 1028 respondentov.

