Leto sa vracia vo veľkom štýle: Teploty vystúpia aj na +35 °C, dlho si ich ale neužijeme. V tento deň príde studená sprcha

Milovníci horúčav sa konečne dočkali. Po sérii prehánok a búrok sa cez víkend vráti pravé letné počasie. Teploty budú postupne stúpať a na juhu Slovenska môže byť až +35 °C. Dlho si však leto neužijeme, už v pondelok ho zmetie studený front.

Ako upozorňuje portál iMeteo, do našej oblasti začína prúdiť veľmi teplý vzduch od juhozápadu a zároveň sa naplno prejavuje vplyv tlakovej výše. Po premenlivom a daždivom období nás teda čaká výrazná zmena. Prvé známky návratu leta pocítime už dnes.

Sobota odštartuje príjemne, ale bez prehánok sa to nezaobíde

Podrobnejšiu predpoveď na sobotu pináša Slovenský hydrometeorologický ústav. Na Slovensku podľa nej dnes panuje nevýrazné tlakové pole, pričom od severovýchodu zasahuje do našej oblasti aj okraj výškovej tlakovej níže. Už od rána môžeme očakávať jasno až polojasno, miestami sa prechodne vytvorí aj zväčšená oblačnosť.

Ráno sa ojedinele môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní treba počítať s ojedinelými prehánkami a búrkami, predovšetkým na severe a východe krajiny. Podľa SHMÚ bude najvyššia denná teplota od +24 °C do +29 °C, na Orave a pod Tatrami okolo +22 °C.

Vo výške 1500 metrov bude okolo +14 °C. Fúkať bude len slabý premenlivý vietor, miestami prechodne južný až juhozápadný s rýchlosťou do 20 km/h. Pri búrkach sa môže prechodne zosilniť. Zrážky by mali ostať nevýrazné, predpokladané množstvo je do 2 mm, ojedinele okolo 10 mm.

Teploty budú stúpať

Leto sa naplno vráti už v nedeľu. Jasná obloha a prílev teplého vzduchu spôsobia prudké oteplenie. V južných oblastiach Slovenska sa ortuť teplomera dostane mierne nad hranicu +30 °C. Pôjde o prvý tropický deň tejto vlny.

Najteplejším dňom bude pondelok. Na viacerých miestach sa očakávajú teploty nad +30 °C, v južných regiónoch dokonca až okolo +35 °C. Bude to ideálny deň na kúpalisko, no už popoludní príde výrazná zmena.

Teplé dni opäť vystriedajú búrky a ochladenie

V pondelok popoludní dorazí nad naše územie studený front. Prinesie so sebou prehánky, početné búrky a zmenu počasia. Niektoré búrky môžu byť intenzívnejšie, a preto sa odporúča sledovať aktuálne výstrahy. V utorok sa citeľne ochladí a tropické dni sa na istý čas rozlúčia.