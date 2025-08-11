Leto naberie druhý dych: Teploty vystrelia k +38 °C, čaká nás najdlhšia vlna horúčav tohto roka

Na Slovensku sa už týždeň drží slnečné, suché a veľmi teplé počasie, ktoré tak skoro neskončí. Aj keď sa dnes ochladilo, meteorológovia varujú, že v nasledujúcich dňoch sa teploty opäť vyšplhajú poriadne vysoko a pred nami môže byť najdlhšia vlna horúčav tohto leta.
Podľa portálu iMeteo sa včera na východnom Slovensku objavili búrky, ktoré síce lokálne priniesli osvieženie, no nepriniesli žiadne extrémne javy. Zaznamenalo sa vyše 2100 bleskov, čo je pri takýchto situáciách bežné. Studený front, ktorý ich sprevádzal, bol zrážkovo veľmi slabý a nepriniesol plošnejšie dažde.
Studený front priniesol len mierne ochladenie
Dnes sa v dôsledku jeho postupu ochladilo približne o 5 až 8 °C, pričom maximálne teploty sa nad +30 °C dostanú len ojedinele. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude pondelok prevažne jasný až polooblačný, bez zrážok.
Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od 26 až 31 °C, v severnej polovici územia a v Košickom kraji väčšinou medzi 20 až 25 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 14 °C. Severný vietor bude mať rýchlosť 2 až 8 m/s, na východe miestami v nárazoch okolo 13 m/s, popoludní sa však postupne utíši.
Od utorka sa vrátia tropické teploty
Počasie začne od zajtra ovplyvňovať tlaková výš, ktorá prinesie do našej oblasti teplý vzduch od juhu. V utorok sa očakávajú teploty od +25 do +31 °C, v stredu až +34 °C, v štvrtok +36 °C a v piatok dokonca až +37 °C. Počas víkendu môžu teploty atakovať hranicu +38 °C.
Najdlhšia séria letných horúčav
Meteorológovia upozorňujú, že ide o najstabilnejšie a najteplejšie obdobie tohto leta. Vlna horúčav sa môže natiahnuť až do ďalšieho týždňa a možné búrky cez víkend nemusia priniesť výraznejšie ochladenie.
