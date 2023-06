Ani ste si to nevšimli: V Teórii veľkého tresku sa objavilo veľa rovnakých hercov ako v sitkome Dva a pol chlapa, tu sú

Dva a pol chlapa a Teória veľkého tresku patria k najobľúbenejším seriálom na svete. Ich herecké obsadenie pozná každý fanúšik takmer naspamäť, no týka sa to primárne hlavných postáv. Všimli ste si však to, že niekoľko hercov vystúpilo v oboch týchto seriáloch?

Článok pokračuje pod videom ↓

Portál Screenrant píše, že len málokto si počas rokov všimol, že v dvoch úspešných projektoch režiséra Chucka Lorrea, sa občas objavili rovnakí herci. Aj keď ide o humorné snímky od rovnakého tvorcu, príbehovo sa tieto seriály príliš neprepájajú.

Napriek tomu, že ich dejové línie, aj príbehy sú pomerne dosť odlišné, v oboch dielach vystúpilo niekoľko rovnakých hercov. Práve „požičiavanie“ postáv zo seriálu do seriálu je pomerne častým dejom, keďže v oboch prípadoch ide o seriály s veľkým počtom sérií, aj epizód.

Dvakrát v jednom sitkome

Paradoxne, už len v Dva a pol chlapa sa vystriedalo niekoľko herečiek aj v rámci seriálu. Niekoľko vedľajších postáv malo však aj to šťastie, že si do životopisu zapísali pôsobenie v oboch seriáloch.

Napríklad, herečka Vernee Watson-Johnson sa objavila štyrikrát v Teórii veľkého tresku, kde pôsobila ako recepčná v spermobanke. Aj v Dva a pol chlapa sa ukázala niekoľkokrát. Najprv ako sestrička v prvej sérii, kedy si Jake pri hraní basketbalu poranil hlavu, neskôr napríklad aj v pozícii letiskovej kontroly v 12. sérii.

Ďalším prípadom je Brooke D’Orsay. Táto kráska je však špeciálnou vzorkou, keďže okrem toho, že hrala v oboch seriáloch, v Dva a pol chlapa dostala dokonca dvojitú šancu. Najprv bola v 4. sérii ako Robin, neskôr sa vrátila už za pôsobenia Waldena ako Kate, s ktorou tvoril pár. V Teórii veľkého tresku stvárnila kamarátku Penny.

Menšie, ale kariérne dôležité úlohy mal v oboch seriáloch aj James Earl Jones. V Teórii veľkého tresku sa v 7. sérii postaral o zábavný večer pre Sheldona, kedy ho vzal na karaoke, či karneval. V príbehu o dvoch bratoch z Malibu sa ukázal ako kňaz na imaginárnom pohrebe, o ktorom sa Charliemu snívalo v 6. sérii.

V oboch si zahral aj Charlie Sheen

Okrem toho sa v oboch sitkomoch objavili napríklad aj Brian Patrick Wade, ktorý bol v Teórii veľkého tresku milencom Penny. V Dva a pol chlapa sa mihol len na chvíľu, keď v role plavčíka priniesol Charlieho, ktorý sa začal topiť v mori. Herečka Sara Rue dostala šancu v oboch projektoch, pričom v prostredí vedcov z Kalifornie bola na rande s Howardom, v Dva a pol chlapa hrala tehotnú dcéru Berty, na ktorú mal Alan zálusk.

Napokon, v Teórii veľkého tresku sa objavil aj samotný Charlie Sheen. V 2. sérii, konkrétne v 4. epizóde hovorí Raj náhodnému mužovi v bare, že bude tvárou magazínu People. Muž za barom však nie je nik iný, ako Charlie Sheen.