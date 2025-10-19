Nové informácie o lúpeži v múzeu Louvre: Ukradnuté šperky majú nevyčísliteľnú hodnotu. Zlodeji sa vlámali cez okno

Foto: Archív TASR

Zuzana Veslíková
TASR
Do múzea sa v týchto chvíľach nedostanete.

Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez v nedeľu vyhlásil, že ukradnuté šperky z múzea Louvre v Paríži majú „nevyčísliteľnú“ hodnotu. 

Minister pre médiá France Inter, France Info a Le Monde uviedol, že „traja alebo štyria“ zlodeji sa zamerali na dve expozície vo výstavnom priestore „Gallerie d’Apollon“ (Apollónova galéria) a lúpež za bieleho dňa im trvala sedem minút.

Podľa agentúry Reuters sa zlodeji vlámali cez okno a po lúpeži utiekli na motorkách, uviedlo francúzske ministerstvo vnútra.

„Vyšetrovanie sa začalo a zostavuje sa podrobný zoznam ukradnutých predmetov. Začalo sa vyšetrovanie a zostavuje sa podrobný zoznam ukradnutých predmetov. Okrem trhovej hodnoty majú tieto predmety nevyčísliteľnú pamiatkovú a historickú hodnotu,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

Múzeum je zatvorené

Prvú informáciu o rannej lúpeži v múzeu Louvre predpoludním zverejnila na sieti X francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová. Na sieti X tiež múzeum informovalo, že zatvorilo svoje výstavné priestory „z výnimočných dôvodov“. Na mieste sú nasadené orgány činné v trestnom konaní s cieľom zistiť presné okolnosti lúpeže.

Louvre je symbol francúzskej kultúry a jedno z najprísnejšie strážených miest vo francúzskom hlavnom meste.

