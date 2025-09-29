Let sa zmenil na horor. Herečka zo Sľubu vyšla s pravdou von o situácii, keď sa bála o svoj život

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Nik by to nechcel zažiť na vlastnej koži. 

Každý má za sebou minimálne jednu situáciu, keď mu tuhla krv v žilách. Aj vychádzajúca hviezda z retro seriálu by vedela o tom rozprávať. S adrenalínom nemá problém, ale hoci ho aktívne nevyhľadáva, našiel si ju nakoniec sám a jedna nevinná cesta domov sa zmenila na hrozivý zážitok.

Mladá herečka Kristína Sisková sa objavuje na televíznych obrazovkách ako extrovertná a atraktívna Andrea Marková, ktorú možno považovať za módnu ikonu tej doby. Nechýbajú výrazné kúsky oblečenia a veľké objemné vlny vo vlasoch, no v súkromí dáva herečka prednosť skôr pohodlnému štýlu a je nenápadná, ako prezradila pre Markízu.

Čo sa stalo?

Kristína si užíva natáčacie dni o to viac, keď z nej v Sľube spravia „femme fatale“.Užívam si to veľmi, pretože nemám na to každý deň čas, sa takto nádherne „nastajlovať“. Aj keď sa musím priznať, že mám vzťah k móde a mám rada, keď sa môžem pekne upraviť. Niekedy však preferujem pohodlie a komfort. Často nosím rifle a takú „streetovú“ módu, ale cez leto nosím veľa šaty,“ ozrejmila Kristína Sisková.

Keď prešla z Mamy na prenájom do Sľubu, začal sa veľký ošiaľ. Zo seriálu sa stal megahit, ktorý žne úspechy, a s tým prichádza ruka v ruke aj to, že Kristínu spoznáva čoraz viac ľudí. Ako priznala, príliš si to neuvedomuje a žije vo svojej bubline. Z čoho jej však až zimomriavky naskakovali, bol jeden let, keď cestovala z Malagy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Sisková (@kristinasiskova)

„Zažila som búrku v lietadle, vtedy som sa fakt bála. Mali sme fakt veľké turbulencie, to bolo po ceste z Malagy, mala som naozaj strach, že čo sa môže stať. Človek predsa len počúva o tých leteckých katastrofách z každej strany a potom, keď to zažije na vlastnej koži, tak je to veľmi nepríjemné,“ prezradila Kristína viac o situácii, ktorej čelila. 

Tento adrenalín príliš nemusí

