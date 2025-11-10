Len zázrak zabránil ďalšej zrážke: Po dvoch nehodách hrozila aj tretia, rušňovodič dokázal ubrzdiť v poslednej chvíli

Foto: Facebook (Polícia SR - Bratislavský kraj)

Nina Malovcová
TASR
Zrážka vlakov pri Pezinku
Podľa ZSSK sa na mieste stále pracuje a preverujú sa všetky technické okolnosti nehody.

Rok 2025 je pre slovenské železnice mimoriadne náročný. Počas necelého mesiaca došlo k dvom vážnym zrážkam vlakov, ktoré si vyžiadali desiatky zranených. Len vďaka duchaprítomnosti rušňovodiča sa tretia tragédia, tentoraz v bratislavskej Rači, skončila bez zrážky.

Na situáciu upozornila Televízia Markíza.

Viac z témy Zrážka vlakov pri Pezinku:
1.
Dopravný analytik Drahovský: Ak by fungoval na oboch vlakoch systém riadenia ETS, k zrážke by pravdepodobne nedošlo
2.
Tragická zrážka vlakov pri Pezinku má dohru: Polícia začala trestné stíhanie, 79 ľudí je hospitalizovaných
3.
Vládu rozhodne nešetria: Mimoriadne tvrdé slová opozície po nehode. Vlaky sú vraj nebezpečné, na vine je ich rozkrádanie
Zobraziť všetky články (15)

Dve nehody a jedna, ktorá sa len-tak-tak nestala

Scenár nehôd na východe Slovenska aj pri Pezinku bol podobný – rušňovodič prešiel na červené svetlo a dostal sa na úsek trate, kde sa už nachádzal iný vlak. Obe nehody sa, našťastie, obišli bez obetí, no zranili sa desiatky cestujúcich. Odborník na železničnú dopravu Jiří Kubáček v rozhovore pre TV Markíza uviedol, že tieto udalosti už nemožno považovať za náhodu.

Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

„V tú istú nedeľu doobeda sa podobná situácia stala v stanici Rača, kde bol v konflikte osobný vlak s RegioJetom, len ten našťastie zastavil. Takže nie dve, ale tri takéto situácie. A to už je skutočne podnet na veľmi vážne zamyslenie,“ povedal.

Vlaky jazdia pomaly, druhá koľaj sa čoskoro otvorí

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznámila, že obnovenie prevádzky oboch koľají po nehode pri Pezinku sa očakáva v priebehu niekoľkých dní. Po koľaji, ktorú sa podarilo sprejazdniť už v nedeľu (9. 11.) večer, jazdia vlaky zníženou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu, čo môže spôsobovať meškania spojov.

Podľa ZSSK sa na mieste stále pracuje a preverujú sa všetky technické okolnosti nehody. Cieľom je, aby sa doprava vrátila do bežného režimu čo najskôr.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dopravný analytik Drahovský: Ak by fungoval na oboch vlakoch systém riadenia ETS, k zrážke by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac