Len zázrak zabránil ďalšej zrážke: Po dvoch nehodách hrozila aj tretia, rušňovodič dokázal ubrzdiť v poslednej chvíli

Rok 2025 je pre slovenské železnice mimoriadne náročný. Počas necelého mesiaca došlo k dvom vážnym zrážkam vlakov, ktoré si vyžiadali desiatky zranených. Len vďaka duchaprítomnosti rušňovodiča sa tretia tragédia, tentoraz v bratislavskej Rači, skončila bez zrážky.
Dve nehody a jedna, ktorá sa len-tak-tak nestala
Scenár nehôd na východe Slovenska aj pri Pezinku bol podobný – rušňovodič prešiel na červené svetlo a dostal sa na úsek trate, kde sa už nachádzal iný vlak. Obe nehody sa, našťastie, obišli bez obetí, no zranili sa desiatky cestujúcich. Odborník na železničnú dopravu Jiří Kubáček v rozhovore pre TV Markíza uviedol, že tieto udalosti už nemožno považovať za náhodu.
„V tú istú nedeľu doobeda sa podobná situácia stala v stanici Rača, kde bol v konflikte osobný vlak s RegioJetom, len ten našťastie zastavil. Takže nie dve, ale tri takéto situácie. A to už je skutočne podnet na veľmi vážne zamyslenie,“ povedal.
Vlaky jazdia pomaly, druhá koľaj sa čoskoro otvorí
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznámila, že obnovenie prevádzky oboch koľají po nehode pri Pezinku sa očakáva v priebehu niekoľkých dní. Po koľaji, ktorú sa podarilo sprejazdniť už v nedeľu (9. 11.) večer, jazdia vlaky zníženou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu, čo môže spôsobovať meškania spojov.
Podľa ZSSK sa na mieste stále pracuje a preverujú sa všetky technické okolnosti nehody. Cieľom je, aby sa doprava vrátila do bežného režimu čo najskôr.
