Len 12,70 € na noc: Našli sme šialene lacné letenky k moru do superlacnej destinácie, vylihovať na pláži môžete o pár dní

Leto je už cítiť vo vzduchu a možno vám už ani nebehá po mysli nič iné, než predstava vylihovania na pláži pod skloneným slnečníkom a užívanie si zvuku mora. Je začiatok júna, a ak ešte nemáte naplánovanú letnú dovolenku a chceli by ste vyraziť do zahraničia, stále nie je neskoro. Máme pre vás jeden tip.

Našli sme lacné letenky do destinácie, ktorej môžeme dať v porovnaní so Slovenskom prívlastok lacná. Hovoríme o Bulharsku, ktoré ak ste nikdy nenavštívili, môže byť pre vás príjemným prekvapením. Jeho pláže sú totiž skutočne očarujúce, more čisté a na niektorých miestach aj s väčšími vlnami, čo môže byť pre niektorých lákadlom.

Letenky od pár desiatok eur

Len za 24 eur si zaletíte do prímorského mestečka Burgas priamo z Viedne. Let netrvá ani dve hodiny, letí sa nízkonákladovkou Wizz Air a za túto cenovku máte na výber z rôznych augustových a septembrových termínov. Práve tie môžu byť vhodné pre dovolenkárov, ktorí môžu vycestovať aj mimo leta. Stále si v Bulharsku užijú vysoké teploty a plusom môže byť menej turistov.

Ak ste viazaní na leto alebo si jednoducho chcete užiť letnú dovolenku v populárnom auguste, jednosmerné letenky len za 24 eur nájdete napríklad na 20. augusta alebo 29. augusta, kedy si navyše pripomíname Výročie SNP, ktoré dokonca vychádza na piatok, tak môžete vyraziť na výlet počas predĺženého víkendu a ešte si aj ušetríte dovolenku v práci. Zaujímavo znie aj letenka za túto cenu s odletom 1. septembra, no na tento mesiac ich nájdete v nízkych cenách oveľa viac, takže je z čoho vyberať.

Letieť môžete už aj o pár dní

Čo sa týka spiatočných leteniek, najlacnejšie aktuálne začínajú na sume 57 eur. Objavili sme ich napríklad v termínoch 17. septembra až 29. septembra, s odletom z Viedne a príletom do Budapešti. No ak sa vám nechce čakať, len za 62 eur zvrtnete Burgas na 5 nocí už o pár dní, v dátumoch 8. júna až 13. júna.

30 eur na deň a ubytovanie od necelých 13 eur

Keď spomíname, že Bulharsko sa považuje za lacnú destináciu, máme tým na mysli, že ak aj váš rozpočet nie je vysoký, môžete si tu užiť dovolenku. Potvrdzujú to dáta skutočných nízkonákladových cestovateľov na portáli Budget Your Trip, ktoré uvádzajú, že im na deň stačí 30 eur, v ktorých je zahrnuté ubytovanie, náklady na jedlo aj lokálnu dopravu. Samozrejme, prídete si tu aj na svoje aj v prípade, že máte možnosť minúť viac peňazí a radi si doprajete luxus.

Dajme tomu, že by ste vycestovali už o pár dní, ubytovanie stále môžete nájsť v dobrých cenách. Do vyhľadávača na známom ubytovacom portáli sme zadali tieto júnové dátumy a filtrovali ponuky pre dve osoby. Najlacnejší apartmán s jednou spálňou a obývacou izbou začína na cene 127 eur, čo vychádza na 63,50 eura na jedného. Ak túto sumu vydelíme počtom piatich nocí, zistíme, že noc stojí iba 12,70 eura. Do 200 eur na päť nocí pre dvoch je z čoho vyberať.