Len 11 eur na noc: Našli sme letenky do európskeho raja, užijete si tu lacnú dovolenku pri Jadrane. Zabudnite na Chorvátsko

Obdobie letných dovoleniek sa pomaly rozbieha a ak túžite vyraziť k moru, no ešte nemáte nič naplánované, stále nie je neskoro. Opäť sme pre vás našli lacné letenky do destinácie, ktorá rozdeľuje Slovákov do dvoch kategórií.

Kým niektorí Albánsko už aj navštívili a absolútne ich uchvátilo, ďalší mu neprišli na chuť alebo im jednoducho ani nenapadlo, že by si v tomto balkánskom klenote mohli naplánovať dovolenku. Veľkým lákadlom môžu byť práve lacné letenky a krátky let.

Letenky v cene lepšieho obeda

Aktuálne začínajú ceny jednosmerných leteniek do hlavného mesta Tirana na cenovke 17 eur, no vzťahujú sa na jesenné a zimné termíny. Avšak nemusíte zúfať, aj v lete sa do Albánska dostanete za „pár šupov“.

Objavili sme najlacnejšie letné letenky, ktoré štartujú na sume 23 eur. Konkrétne si za pár eur môžete zaletieť 24. alebo 27. augusta. Len o 1 euro viac stojí letenka aj na 28. augusta. Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air z Viedne a let trvá príjemnú hodinku a pol.

Spiatočné letenky si môžete uloviť od 35 eur, no opäť ide o termíny na prelome januára a februára. Dajme tomu, že by ste chceli vyraziť v niektorý zo spomínaných augustových dní. Napríklad, ak si zvolíte 28. august a v Albánsku strávite 11 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte 69 eur. V prípade týchto leteniek sa odlieta z Viedne a prilieta do Budapešti.

Keď priletíte do Tirany, najbližšie pláže máte len na skok, nájdete ich v mestečku Drač, ktoré je vzdialené približne len hodinu cesty autom. Ak si nechcete vozidlo prenajímať, stačí nasadnúť na autobus priamo na letisku a dovezie vás rovno k moru. Nie iba do mesta Drač, ale napríklad aj na populárne južné pobrežie, ktoré sa pýši nádhernými plážami.

Lacné ubytovanie, aj celkové náklady

O Albánsku stále môžeme hovoriť ako o lacnom dovolenkovom klenote. A platí to aj pri rezervácii ubytovania. Do vyhľadávača na známom ubytovacom portáli sme zadali noc z 28. augusta a filtrovali najlacnejšie ponuky pre dve osoby. Našli sme napríklad izbu s manželskou posteľou za 22 eur, teda 11 eur na osobu, alebo izbu s oddelenými lôžkami za 23 eur na noc.

Okrem toho je Tirana o 10,1 % lacnejšia ako Bratislava a nájomné je tu v priemere o 14,3 % nižšie ako v Bratislave, uvádzajú dáta Numbeo. Albánsko je destináciou, kde si môžete užiť dovolenku pri Jadrane aj s nižším rozpočtom a potvrdil to aj rebríček, v ktorom sme zoradili destinácie pri „slovenskom mori“ podľa toho, koľko tu stojí dovolenka. Ako obstálo v porovnaní s milovaným Chorvátskom, sa dozviete v našom článku.