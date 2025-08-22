Leje ako z krhly: Ulicami sa valí voda, dážď je silnejší ako sa čakalo. Cez víkend nás prekvapia teploty, bude ako na jeseň

Slovensko má za sebou jednu z najdaždivejších nocí tohto leta. Extrémny lejak vo štvrtok zasiahol najskôr západ krajiny, kde spôsobil rozsiahle zaplavenia ciest aj chodníkov, a počas noci sa presunul na stred a východ.
Ako informuje portál iMeteo, v oblasti Neziderského jazera v Rakúsku spadlo za pár hodín viac ako 100 mm zrážok a výdatný dážď dorazil aj do Bratislavy. Voda v uliciach hlavného mesta miestami siahala až nad členky.
Extrémne úhrny na západe
Najkritickejšia situácia bola počas noci v regióne Nitry a Trnavy. Na stanici Nitra Kamanová namerali až 107 mm zrážok, v Siladiciach pri Trnave spadlo 96,3 mm a v obci Blahová pri Dunajskej Strede 86,6 mm.
Takéto hodnoty patria k extrémnym, keďže zodpovedajú bežnému mesačnému úhrnu dažďa. Našťastie, západ Slovenska sa už dostáva do pokojnejšej fázy. Dážď tu slabne a postupuje smerom na stred a východ.
Aktuálne výstrahy
Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu sú na piatok vydané výstrahy pred dažďom pre viaceré regióny. V Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji platí výstraha druhého stupňa, ktorá trvá približne do poludnia.
V Nitrianskom kraji je platná výstraha prvého stupňa do deviatej hodiny dopoludnia. Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj sú už mimo hlavných rizík a výstrahy tu dnes nie sú v platnosti.
Najhoršia situácia je na východnom Slovensku. Tam budú zrážky pokračovať najdlhšie a výstrahy platia až do 15.00 h. Očakáva sa, že spadne ďalších 20 až 30 mm. Severné regióny zostanú prevažne mimo hlavných zrážkových pásiem.
Piatkové ochladenie
Dnešný deň prinesie zmenu. Nad Slovensko postupuje studený front a po jeho prechode k nám začne prúdiť chladnejší vzduch zo severu. To spôsobí citeľné ochladenie. Ráno a dopoludnia bude ešte na mnohých miestach oblačno až zamračené, na strednom a východnom Slovensku sa očakáva dážď alebo prehánky.
Postupne sa však od západu obloha vyjasní a popoludní pribudne aj slnko. Denné teploty budú podpriemerné. Väčšinou sa budú pohybovať od +17 do +22 °C, iba na juhu a západe môžu vystúpiť k +24 °C. Vo vyšších polohách bude ešte chladnejšie, v 1500 m nad morom len okolo +10 °C. K ochladeniu sa pridá aj vietor, ktorý bude fúkať zo severozápadu až severu a v nárazoch môže dosahovať až 15 m/s.
Víkend pod vplyvom chladu
Podľa predpovede SHMÚ zostane Slovensko aj počas víkendu pod vplyvom chladnejšieho vzduchu. Od severozápadu bude zasahovať tlaková výš a vo vyšších vrstvách aj brázda nízkeho tlaku vzduchu.
V sobotu nadránom sa očakáva prevažne malá oblačnosť, miestami hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty klesnú na 12 až 7 °C, v údoliach aj na 2 °C, čo môže priniesť prízemný mráz.
Počas soboty bude premenlivá až veľká oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky. Na hrebeňoch Tatier sa dokonca môžu objaviť už aj snehové zrážky. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať medzi 18 až 23 °C, na Orave, Liptove a Spiši okolo 16 °C.
Chladnejší záver víkendu
Aj v nedeľu zostane počasie premenlivé, na severe a východe aj s väčšou oblačnosťou. Ojedinele sa očakáva dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier opäť so snehom. Najnižšie teploty budú podobné ako v sobotu, teda 12 až 7 °C, v údoliach okolo 2 °C. Denné teploty v nedeľu vystúpia na 17 až 22 °C, na severe miestami len 15 °C.
