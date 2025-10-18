Legendárny Elvis Presley mal takmer iné priezvisko. Príbeh jeho prababičky ukázal, že nie vždy treba dodržiavať tradície

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Priezvisko speváka pochádzalo od Elvisovej prababičky Roselly Presleyovej.

Elvis Presley patrí k legendám hudobného sveta a hádam neexistuje nik, kto by o ňom doteraz nepočul. Prakticky každý na svete pozná meno kráľa rokenrolu, no ten sa mohol pokojne volať Elvis Wallace. Elvis totiž zdedil svoje slávne priezvisko po otcovi Vernonovi Presleym a dedkovi Jessiem Presleym, no jeho pradedo sa volal inak.

Ako píše portál Biography, priezvisko speváka pochádzalo od Elvisovej prababičky Roselly Presleyovej. Rosella bola nesmierne nezávislá žena 19. storočia, ktorá sa nikdy nevydala, ale porodila niekoľko detí od rôznych otcov. A všetkým deťom dala svoje vlastné priezvisko.

Príbeh Presleyovcov

Elvis, narodený v roku 1935, bol synom Vernona Presleyho a Gladys Love Smithovej. Predtým, ako jeho syn dosiahol slávu, Vernon vykonával rôzne príležitostné práce – vrátane mliekara, podielového farmára, tesára a robotníka – a podľa knihy Last Train to Memphis: The Rise of Elvis Presley od Petera Guralnicka neprejavoval veľké kariérne ambície.

Elvis Presley s rodičmi. Foto: Profimedia

Potom, ako sa Elvis stal úspešným hudobníkom, Vernon pomáhal vybavovať niektoré obchodné záležitosti svojho syna spolu s Elvisovým notoricky známym manažérom, plukovníkom Tomom Parkerom. Vernon zomrel v Memphise v roku 1979, len dva roky po predčasnej smrti svojho syna. Nikdy tak nezistil, aké mohol mať tiež potenciálne priezvisko.

Priezvisko Presley pochádzalo od Elvisovej prababičky z otcovej strany, nie od pradeda, ako je zvykom. Rosella Presley mala až 10 detí od najmenej dvoch mužov. Všetkým deťom dala svoje priezvisko a nikdy verejne nehovorila o tom, kto bol ich otec. Elvisovo potenciálne priezvisko bolo odhalené až v roku 2004, keď DNA test odhalil, že otcom Jessieho Presleyho, jedného z Roselliných synov, ktorý sa stal Elvisovým starým otcom, bol John Wallace.

Jessie sa narodil v roku 1896 vo Fultone v štáte Mississippi a bol zamestnancom spoločnosti Pepsi-Co Bottling Co. Sám nahral niekoľko piesní pre hudobnú spoločnosť v Louisville v štáte Kentucky, ale žiadna z jeho nahrávok sa nikdy nedostala na trh. Takmer sa tak on stal prvým slávnym Presley a nielen rodinné priezvisko, ale aj jeho história bola takmer iná, ako je známe dnes.

