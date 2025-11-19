Legenda prehovorila. Jožo Ráž odhalil tvrdé pravidlá Elánu aj šokujúce momenty z koncertov

Mnohoročná kariéra Joža Ráža nezmenila nič na tom, že patrí k najvýznamnejším menám slovenskej hudby.
Ani náročné turné, roky kariéry či obmeny v kapele neubrali nič z toho, že Ráž zostáva autentický a priamočiary ako vždy. Ako pre Topky povedal, kapela aj on sám zažili rôzne etapy, no to podstatné sa nezmenilo – robiť veci úprimne a ísť si svojou cestou.
Chémia, ktorá prežila polstoročie
Ráž verí, že to, čo Elán drží pohromade aj po viac ako 50 rokoch, presahuje bežné medziľudské vzťahy. „Ja myslím, že to máme od Boha. Keď máte talent, tak ho máte, a keď nie, môžete robiť, čo chcete, a nepomôže vám nič,“ hovorí bez zaváhania.
Napriek silnej chémii však skupina prešla aj náročnými personálnymi rozhodnutiami. Mnohí muzikanti do kapely jednoducho nezapadli, napriek tomu, že išlo o výnimočných hráčov. „Sme sa „rozviedli“ s niekoľkými ľuďmi. Ono to je zložité, lebo… Poviem vám príklad, že Henry Tóth, vynikajúci gitarista. Prišiel do kapely, Jano ho zavolal a strašne veľa hral. Za minútu tisíc nôt. Výborné hrá. Gitaru ovláda geniálne. Ale pre Elán to bolo priveľa. Ja som ho stále brzdil, aby hrával menej, lebo on strašne veľa hrá. No a tak som ho roky brzdil a potom som ho vyhodil.“
