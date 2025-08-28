Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
Tip na výlet
Oblasť Vinianskeho jazera je plná prekvapení.

Letná sezóna sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Už o niekoľko dní sa oficiálne končí aj kúpacia sezóna v oblasti Vinianskeho jazera. Boli sme sa tam preto pozrieť. V jazere sme sa síce neokúpali, hygienici to totiž neodporúčajú, v jeho okolí sme ale strávili príjemný čas.

Pri vode nebolo takmer ani nohy

K vodnej nádrži sme sa vybrali v utorkové popoludnie. Predchádzajúce dni boli pomerne chladné, no v daný deň slnko príjemne hrialo. Nie sú to síce ideálne podmienky na kúpanie či slnenie sa, no mnoho ľudí chce využiť posledné augustové dni a stráviť ich pri vode. Vinianske jazero sa nachádza len približne 10 minút jazdy autom od Michaloviec. Z Košíc ste tu za približne niečo vyše hodiny. Obkolesujú ho vrchy Šutová, Marečková, Bogdanka a Senderov.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Uložte si tento tip na výlet: Na Slovensku pribudla jedinečná atrakcia, stojí 0 € a láka návštevníkov
2.
Navštívili sme obľúbenú slovenskú atrakciu: Minuli sme 38 € a odchádzali so zmiešanými pocitmi
3.
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Zobraziť všetky články (57)

Hneď po príchode k jazeru vidíme parkovisko a útulne vyzerajúcu reštauráciu. V sezóne sa za parkovné platí euro na hodinu, maximálne však 4 eurá za deň. Miesto sme našli bez problémov, nebolo tu priveľa ľudí. Rozhodli sme sa obísť dookola celé Vinianske jazero. Je to nenáročná prechádzka, ktorú sme aj s prestávkou na niečo pod zub zvládli za približne hodinu.

Foto: interez.sk

V okolí jazera si na svoje príde hádam každý milovník oddychu pri vode. Natrafili sme napríklad na ležadlovú pláž, kde si medzi desiatou ráno a siedmou večer môžete požičať ležadlo za 3 eurá, na opačnej strane jazera sú ležadlá dokonca o euro lacnejšie. Pláž však zívala prázdnotou, nebolo tu ani nohy.

Ceny tohto nás nepríjemne prekvapili

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

V tomto článku sa po odomknutí dozvieš

  • kde a za koľko sa tu najete;
  • čo nás nepríjemne prekvapilo;
  • aké sú tu ubytovacie možnosti;
  • ako vyzerá okolie.

Po zakúpení predplatného tiež získaš

  • Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
  • Prístup k exkluzívnym benefitom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac