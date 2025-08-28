Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní

Letná sezóna sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Už o niekoľko dní sa oficiálne končí aj kúpacia sezóna v oblasti Vinianskeho jazera. Boli sme sa tam preto pozrieť. V jazere sme sa síce neokúpali, hygienici to totiž neodporúčajú, v jeho okolí sme ale strávili príjemný čas.
Pri vode nebolo takmer ani nohy
K vodnej nádrži sme sa vybrali v utorkové popoludnie. Predchádzajúce dni boli pomerne chladné, no v daný deň slnko príjemne hrialo. Nie sú to síce ideálne podmienky na kúpanie či slnenie sa, no mnoho ľudí chce využiť posledné augustové dni a stráviť ich pri vode. Vinianske jazero sa nachádza len približne 10 minút jazdy autom od Michaloviec. Z Košíc ste tu za približne niečo vyše hodiny. Obkolesujú ho vrchy Šutová, Marečková, Bogdanka a Senderov.
Hneď po príchode k jazeru vidíme parkovisko a útulne vyzerajúcu reštauráciu. V sezóne sa za parkovné platí euro na hodinu, maximálne však 4 eurá za deň. Miesto sme našli bez problémov, nebolo tu priveľa ľudí. Rozhodli sme sa obísť dookola celé Vinianske jazero. Je to nenáročná prechádzka, ktorú sme aj s prestávkou na niečo pod zub zvládli za približne hodinu.
V okolí jazera si na svoje príde hádam každý milovník oddychu pri vode. Natrafili sme napríklad na ležadlovú pláž, kde si medzi desiatou ráno a siedmou večer môžete požičať ležadlo za 3 eurá, na opačnej strane jazera sú ležadlá dokonca o euro lacnejšie. Pláž však zívala prázdnotou, nebolo tu ani nohy.
Ceny tohto nás nepríjemne prekvapili
V tomto článku sa po odomknutí dozvieš
- kde a za koľko sa tu najete;
- čo nás nepríjemne prekvapilo;
- aké sú tu ubytovacie možnosti;
- ako vyzerá okolie.
Po zakúpení predplatného tiež získaš
- Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
- Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku