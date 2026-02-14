Epsteinova posledná priateľka má prepojenie na Slovensko: SNS žiada preveriť jej občianstvo

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Jeffrey Epstein
V tzv. Epstein files sa nachádzajú mnohé prepojenia so Slovenskom.

Slovenská národná strana (SNS) žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby zabezpečil preverenie a verejne potvrdil alebo vyvrátil medializovanú informáciu o údajnom slovenskom občianstve Karyny Shulyakovej pôvodom z Bieloruska.

Ide o poslednú partnerku finančníka a usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, ktorej malo z jeho dedičstva pripadnúť 100 miliónov dolárov, 48 diamantov a viaceré nehnuteľnosti. V prípade, že naň nemala nárok, žiadajú národniari jeho odňatie a vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí jej ho pomohli získať. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.

Foto: US Department of Justice

Slovensko v negatívnom svetle

„Overenie pravdivosti tejto informácie považujeme za mimoriadne dôležité. Ak sa jej slovenské občianstvo nepotvrdí, žiadame, aby Ministerstvo vnútra (MV) SR túto skutočnosť oficiálne dementovalo,“ uviedla hovorkyňa. Meno Slovenskej republiky totižto podľa SNS nemôže byť bezdôvodne spájané s negatívne vnímanými medzinárodne sledovanými kauzami.

Ak by sa naopak potvrdilo, že Shulyaková skutočne disponuje slovenským štátnym občianstvom, považujú národniari ďalej za nevyhnutné dôsledne preveriť, či v danom prípade došlo pri udelení štátneho občianstva k plne zákonnému nezaujatému postupu príslušných orgánov. Zákon o štátnom občianstve totiž podľa nich ustanovuje viaceré prísne podmienky vrátane požadovanej najmenej osem ročnej dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky.

SNS v tejto súvislosti ministra vnútra zároveň opätovne vyzýva na riadne preverenie všetkých informácií vyplývajúcich z tzv. Epsteinových spisov vo vzťahu k Slovenskej republike. To prostredníctvom zriadenia osobitného vyšetrovacieho tímu s jasným mandátom, odbornými kapacitami a povinnosťou transparentne informovať verejnosť o výsledkoch preverovania.

