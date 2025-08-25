Lacný Action už o pár dní otvorí dve nové slovenské predajne. V oboch mestách pôjde o prvé pobočky holandského diskontu

Foto: Action

Jakub Baláž
Reťazec Action
Reťazec má aktuálne na Slovensku otvorených 38 obchodov, vo veľkom však pripravuje niekoľko nových predajní.

Holandský diskontný predajca Action je na slovenskom trhu už viac ako 2 roky. Počas tohto obdobia sa mu u nás podarilo vybudovať si pomerne široké portfólio kamenných obchodov, ktoré aj naďalej aktívne rozširuje. Už v septembri pokorí hranicu 40 otvorených predajní.

Lacný reťazec svoju tuzemskú púť odštartoval, podľa očakávania, prvou predajňou v Bratislave. V hlavnom meste má dnes už 5 prevádzok a podľa dostupných informácií pripravuje aj šiestu. Pomerne nepredvídateľná však bola jeho ďalšia expanzia, ktorá neobišla ani menšie mestá, no celkom prekvapujúco dlho na mape neboli pobočky v krajských mestách ako Banská Bystrica či Košice.

V prvom prípade sa to zmenilo tesne pred letom, keď Action obsadil priestory po skrachovanom Okay elektre. Stalo sa tak v banskobystrickej obchodnej zóne známej ako Terminal. Okrem toho sme vás v minulosti informovali aj o tom, že svojho diskontu sa po viac ako dvoch rokoch od vstupu na slovenský trh dočkajú aj Košičania. A to rovno dvakrát.

Foto: Action

Prvá pobočka by sa mala nachádzať v projekte InterCora Group v OC Pri hati. Okrem lacného reťazca sú už potvrdení aj ďalší nájomcovia – dm drogerie, Pepco, Sportisimo, KiK, Dráčik, Jysk či Nay. Action tu bude mať predajňu s rozlohou tisíc metrov štvorcových a otvoriť by ju mohol ešte tento rok. Druhá košická prevádzka má byť súčasťou galérie OG Naša v časti Nad jazerom.

Známe už sú termíny, Action otvorí aj v Revúcej

Ako vyplýva z oficiálnej webovej stránky spoločnosti, Action v časti Nad jazerom otvorí svoju prevádzku už 6. septembra. Pôjde tak o prvú predajňu v druhom najväčšom slovenskom meste. Už tradične tu diskont bude ponúkať výrobky v niekoľkých kategóriách – od hračiek a „DIY“ produktov až po produkty pre domácnosť, záhradu a trvanlivé potraviny. Reťazec sa zároveň pýši tým, že väčšia časť produktov nestojí ani dve eurá.

Ešte o niečo skôr sa prvého Actionu dočkajú aj obyvatelia menšieho stredoslovenského mesta. Konkrétne sa tak stane 4. septembra v Revúcej, na ulici Milana Rastislava Štefánika. Diskont tu bude pôsobiť v novej obchodnej zóne pri hypermarkete Tesco s viacerými zvučnými susedmi.

Dokopy tak pôjde o 39. a 40. tuzemskú pobočku lacného holandského reťazca. Okrem toho dnes vieme, že Action pripravuje obchody napríklad aj v Partizánskom, kde by to zrejme mohol stihnúť tiež ešte počas septembra, ale ľudí hľadá aj do Podunajských Biskupíc (spomínaná šiesta bratislavská prevádzka, pozn. red.).

