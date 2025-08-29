Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov

Foto: interez.sk (Veronika Samborská)

Klaudia Oselská
Veronika Samborská
Bosna a Hercegovina je nádherná krajina, ktorú vám rozhodne odporúčame navštíviť.

Už viac ako 13 rokov trávime celé leto v Chorvátsku, ktoré nám prirástlo k srdcu. Náš každodenný život tvorí práca, ale aj objavovanie nových miest, kam noha bežného turistu často ani nevkročí. Zároveň nás to však láka aj za hranice, do krajiny, ktorá vonia Orientom, no pamätá si bolesť – do Bosny a Hercegoviny. A tentoraz sme navštívili jej hlavné mesto Sarajevo, v ktorom dodnes cítiť pozostatky vojny. 

Chorvátsko je naším druhým domovom. Pracujeme tu a zároveň objavujeme jeho čarovné zákutia – ukryté zátoky či pláže, ktoré poznajú len miestni, jednoducho miesta, kam bežný turista nezablúdi, a vlastne by mu ani nenapadlo, že by niečo iné, čo sa netýka mora, vôbec hľadal.

Rovnako nás to čoraz viac ťahá k susednej Bosne a Hercegovine. Nielen preto, že je „za kopcom“, ale aj preto, že mnohí naši priatelia v nej žijú, alebo žili pred vojnou v krajine bývalej Juhoslávie, ktorá si v rokoch 1992 až 1995, počas jedného z najkrvavejších konfliktov v Európe po druhej svetovej vojne, vytrpela svoje. Naši známi nám o občianskej vojne veľa povedali, pri ich rozprávaní sa nám vždy tlačia slzy do očí.

Veronika Samborská v intereze zodpovedá za korektúru časti článkov. Spolu s manželom a s dvoma deťmi žijú v lete v Chorvátsku a už viac ako 13 rokov prevádzkujú cestovnú kanceláriu COLUMBUS travel. Svoje zážitky z Jadranu čitateľom približuje v spolupráci s redaktorkou portálu Klaudiou Oselskou.

Sarajevo sme navštívili už mnohokrát a vždy nás očarí

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

V tomto článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo môžete vidieť v Sarajeve;
  • ako na nás Sarajevo pôsobilo;
  • aké pocity v nás vyvolala Alej ostreľovačov;
  • o našej návšteve Múzea vojnového detstva;
  • čo sú Sarajevské ruže;
  • o Tuneli spásy, ktorý sme tiež navštívili;
  • za koľko sa tu ubytujete počas hlavnej sezóny, ale aj mimo nej;
  • aké miesta v Sarajeve vám odporúčame navštíviť a aké miestne jedlá ochutnať;
  • či vám odporúčame navštíviť Sarajevo.

Po zakúpení predplatného tiež získaš

  • Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
  • Prístup k exkluzívnym benefitom

