Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur

Ľadopád Šikľavá skala je pre Slovákov z východu ideálnym cieľom na krátky sobotný výlet. Očarí však aj návštevníkov z väčšej diaľky, ktorí majú namierené na Spišský hrad alebo do Slovenského raja. Poteší fakt, že okrem platby za pohonné látky tu nemusíte minúť ani jeden cent, a pritom ide o miesto, ktoré svojou krásou ďaleko presahuje očakávania.
Pre miestnych obyvateľov je ľadopád povinnou zimnou zastávkou a okolité kopcovité polia sú ideálne na zimné radovánky, čím lákajú aj rodiny s deťmi. Návštevníci z iných regiónov zas Šikľavú skalu prirovnávajú k Islandu a tvrdia, že nič podobne pôsobivé nenašli ani v známych turistických destináciách.
My sme k údajne najkrajšiemu ľadopádu na Slovensku vyrazili cez víkend a veľmi rýchlo sme zistili, že pohľad, ktorý nás čakal, stál za každú minútu cesty.
Navigácia je zložitá, skutočný názov lokality radšej nezadávajte
Mapy spoločnosti Google majú v tejto lokalite mierny chaos, no oprávnene.
Dá sa k nej totiž dostať z dvoch obcí a okrem toho sa nablízku nachádza vodopád – neďaleko obce Olcnava s rovnomenným názvom.
To poplietlo aj nás – najprv sme sa tak nechali navigovať na miesto vzdialené približne 15 kilometrov od skutočného cieľa. Odporúčame nezadávať priamo lokalitu Šikľavá skala, radšej zadajte názov obce Matejovce nad Hornádom, konkrétne železničnú stanicu. Nachádza sa tu malé parkovisko, kde môžete pohodlne zaparkovať ešte pred začiatkom výletu.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako sa k tejto lokalite dostanete;
- či je terén náročný a na čo netreba zabudnúť;
- čo všetko objavíte v dedinke;
- ako vyzerá cieľová zastávka;
- ako je to s pravidlami a na čo si dávať pozor;
- aké legendy sa viažu k tomuto miestu;
- kde si dáte vynikajúcu kávu;
- na aké iné miesta viete počas výletu zájsť.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku