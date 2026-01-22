Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
Tip na výlet
Kým vyrazíte za krásami do zahraničia, oplatí sa najprv objaviť, čo ukrýva naše malé Slovensko.

Ľadopád Šikľavá skala je pre Slovákov z východu ideálnym cieľom na krátky sobotný výlet. Očarí však aj návštevníkov z väčšej diaľky, ktorí majú namierené na Spišský hrad alebo do Slovenského raja. Poteší fakt, že okrem platby za pohonné látky tu nemusíte minúť ani jeden cent, a pritom ide o miesto, ktoré svojou krásou ďaleko presahuje očakávania.

Pre miestnych obyvateľov je ľadopád povinnou zimnou zastávkou a okolité kopcovité polia sú ideálne na zimné radovánky, čím lákajú aj rodiny s deťmi. Návštevníci z iných regiónov zas Šikľavú skalu prirovnávajú k Islandu a tvrdia, že nič podobne pôsobivé nenašli ani v známych turistických destináciách.

My sme k údajne najkrajšiemu ľadopádu na Slovensku vyrazili cez víkend a veľmi rýchlo sme zistili, že pohľad, ktorý nás čakal, stál za každú minútu cesty.

Navigácia je zložitá, skutočný názov lokality radšej nezadávajte

Mapy spoločnosti Google majú v tejto lokalite mierny chaos, no oprávnene.

Dá sa k nej totiž dostať z dvoch obcí a okrem toho sa nablízku nachádza vodopád – neďaleko obce Olcnava s rovnomenným názvom.

To poplietlo aj nás – najprv sme sa tak nechali navigovať na miesto vzdialené približne 15 kilometrov od skutočného cieľa. Odporúčame nezadávať priamo lokalitu Šikľavá skala, radšej zadajte názov obce Matejovce nad Hornádom, konkrétne železničnú stanicu. Nachádza sa tu malé parkovisko, kde môžete pohodlne zaparkovať ešte pred začiatkom výletu.

Druhou možnosťou je vyrážať z dedinky Chrasť nad Hornádom, vodopád sa nachádza priamo medzi dvoma dedinkami.

