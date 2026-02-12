Kyjev má odkaz pre Biely dom: Bez konca vojny sa voliť nebude. Zelenskyj stanovil jasnú podmienku

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Bezpečnosť má prednosť pred volebným kalendárom.

Ukrajina usporiada voľby až po potvrdení bezpečnostných záruk a prímeria s Ruskom, povedal v stredu prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa agentúry AFP tak odmietol správy, že jeho administratíva je pod tlakom Spojených štátov, aby nové voľby usporiadala skôr, píše TASR.

„K voľbám pristúpime, keď budú splnené všetky potrebné bezpečnostné záruky,“ uviedol Zelenskyj pre novinárov v hlasovej správe. „Povedal som, že je to veľmi jednoduché: uzavrime prímerie a voľby sa uskutočnia,“ dodal.

Možný koniec nepriateľských akcií

Ak s tým bude súhlasiť aj Rusko, je možné, že „nepriateľské akcie sa skončia do leta“, povedal ukrajinský prezident. Britský denník Financial Times predtým informoval, že Kyjev zvažuje možnosť usporiadať prezidentské voľby v priebehu najbližších troch mesiacov po tom, ako čelil tlaku zo strany Washingtonu, pripomína AFP.

Voľby na Ukrajine sú fakticky pozastavené v dôsledku stanného práva od ruskej invázie v roku 2022, vysvetľuje AFP. Rusko sa opakovane pokúšalo spochybniť legitimitu Zelenského, pretože jeho funkčné obdobie oficiálne skončilo v roku 2024. Prieskumy verejnej mienky však ukazujú, že ukrajinská verejnosť nemá počas vojny veľký záujem o voľby.

