Z malej dcérky je dospelá žena: Kveta Horváthová ukázala Paulínu a fanúšikovia majú jasno, vyzerajú ako sestry

Foto: Instagram (kvetkah)

Frederika Lyžičiar
Z dcéry vyrástla krásna mladá dáma.

Plnoletosť je veľkým míľnikom nielen pre samotné deti, ale aj pre ich rodičov. Svoje o tom vie aj známa moderátorka Kveta Horváthová, ktorá sa so sledovateľmi podelila o emotívny moment zo súkromia.

Moderátorka Kveta Horváthová sa pochválila na svojom instagramovom profile sériou fotografií, na ktorých pózuje so svojou už dospelou dcérou. Paulína totiž oslávila 18 rokov a z malej dievčiny vyrástla naozaj krásna mladá slečna. Horváthová v poslednom období fanúšikov zaujala aj inými momentmi zo svojho života – nedávno si napríklad splnila veľký cestovateľský sen a navštívila vysnívané Mexiko, ktoré ju očarilo históriou aj atmosférou.

O jej zážitkoch z tohto magického miesta sme písali aj v našom predchádzajúcom článku. Na sociálnej sieti teraz zverejnila príspevok, v ktorom zhrnula svoje pocity z toho, ako rýchlo čas ubehol, a zároveň pridala niekoľko spomienok na chvíle, keď bola jej dcéra ešte malým dievčatkom. Fotografie okamžite zaujali fanúšikov, ktorí začali zapĺňať komentárovú sekciu gratuláciami a milými reakciami.

Dojemné slová mamy

Pri príležitosti dcériných narodenín sa moderátorka rozhodla podeliť o veľmi osobné slová. V príspevku zaspomínala na chvíľu, keď si svoju dcéru prvýkrát priniesla domov z pôrodnice.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Kvetka Horváthová (@kvetkah)


„Ako ten čas letí… Mám pocit, že to bolo len včera, čo sme si ju priniesli z pôrodnice… A dnes už má naša Paulínka 18 rokov,“ napísala Kveta. Na záver dcére venovala aj srdečné želanie. „Nech si nám zdravá a šťastná, Pauli,“ odkázala moderátorka svojej dcére.

Gratulácie od známych osobností

