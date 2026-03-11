Z malej dcérky je dospelá žena: Kveta Horváthová ukázala Paulínu a fanúšikovia majú jasno, vyzerajú ako sestry

Plnoletosť je veľkým míľnikom nielen pre samotné deti, ale aj pre ich rodičov. Svoje o tom vie aj známa moderátorka Kveta Horváthová, ktorá sa so sledovateľmi podelila o emotívny moment zo súkromia.
Moderátorka Kveta Horváthová sa pochválila na svojom instagramovom profile sériou fotografií, na ktorých pózuje so svojou už dospelou dcérou. Paulína totiž oslávila 18 rokov a z malej dievčiny vyrástla naozaj krásna mladá slečna. Horváthová v poslednom období fanúšikov zaujala aj inými momentmi zo svojho života – nedávno si napríklad splnila veľký cestovateľský sen a navštívila vysnívané Mexiko, ktoré ju očarilo históriou aj atmosférou.
O jej zážitkoch z tohto magického miesta sme písali aj v našom predchádzajúcom článku. Na sociálnej sieti teraz zverejnila príspevok, v ktorom zhrnula svoje pocity z toho, ako rýchlo čas ubehol, a zároveň pridala niekoľko spomienok na chvíle, keď bola jej dcéra ešte malým dievčatkom. Fotografie okamžite zaujali fanúšikov, ktorí začali zapĺňať komentárovú sekciu gratuláciami a milými reakciami.
Dojemné slová mamy
Pri príležitosti dcériných narodenín sa moderátorka rozhodla podeliť o veľmi osobné slová. V príspevku zaspomínala na chvíľu, keď si svoju dcéru prvýkrát priniesla domov z pôrodnice.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Ako ten čas letí… Mám pocit, že to bolo len včera, čo sme si ju priniesli z pôrodnice… A dnes už má naša Paulínka 18 rokov,“ napísala Kveta. Na záver dcére venovala aj srdečné želanie. „Nech si nám zdravá a šťastná, Pauli,“ odkázala moderátorka svojej dcére.
Nahlásiť chybu v článku