Po rokoch túžby konečne na vysnívanom mieste: Kveta Horváthová podľahla čaru magického miesta

Frederika Lyžičiar
Na toto miesto čakala už dlho.

Obľúbená moderátorka si opäť splnila jeden zo svojich cestovateľských snov. Exotické miesto ju očarilo históriou, atmosférou aj nezabudnuteľnými miestami.

Moderátorka Kveta Horváthová rada cestuje a tentoraz sa rozhodla, že navštívi exotickú krajinu –  Mexiko, ktoré bolo už dlho jej vysnívanou destináciou. S fanúšikmi sa podelila o dojmy z ciest, z návštevy ikonických pamiatok aj o momenty, ktoré ju počas putovania najviac zasiahli priamo na svojom instagramovom profile.

 

Mexiko jej vyrazilo dych

„Mexiko som túžila navštíviť už dávnejšie, no až teraz nastala tá, ako sa hovorí – správna konštalácia hviezd a som tu,“ priznala Kveta Horváthová a neskrývala nadšenie zo splneného sna. V hlavnom meste sa podľa vlastných slov rozhodne nenudila.

„V hlavnom meste sme okrem tradičných trhov, reštaurácií, navštívili Museo Nacional de Antropologia, Palacio de Bellas Artes aj Múzeum Fridy Kahlo – jej rodný dom, kde neskôr žila i s manželom výtvarníkom Diegom Riverom,“ opísala svoje kroky po Mexico City a naznačila, že program mali poriadne nabitý.

 

Silný dojem v nej zanechala aj návšteva slávneho archeologického komplexu. „Neďaleko Mexico City (45 km) sa nachádza miesto, ktoré mi učarovalo – Teotihuacán,“ uviedla moderátorka a dala najavo, že ide o jeden z vrcholov jej cesty.

Nezabudla pripomenúť aj historický význam lokality: „Je to rozsiahly staroveký mezoamerický archeologický komplex, ktorý bol medzi 1. až 8. storočím n. l. najvýznamnejším náboženským a mestským centrom. Známy je monumentálnymi pamiatkami ako Pyramída Slnka, Pyramída Mesiaca a Avenida de los Muertos,“ doplnila.

Reakcie známych aj fanúšikov

