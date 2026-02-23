Po rokoch túžby konečne na vysnívanom mieste: Kveta Horváthová podľahla čaru magického miesta

Obľúbená moderátorka si opäť splnila jeden zo svojich cestovateľských snov. Exotické miesto ju očarilo históriou, atmosférou aj nezabudnuteľnými miestami.
Moderátorka Kveta Horváthová rada cestuje a tentoraz sa rozhodla, že navštívi exotickú krajinu – Mexiko, ktoré bolo už dlho jej vysnívanou destináciou. S fanúšikmi sa podelila o dojmy z ciest, z návštevy ikonických pamiatok aj o momenty, ktoré ju počas putovania najviac zasiahli priamo na svojom instagramovom profile.
Mexiko jej vyrazilo dych
„Mexiko som túžila navštíviť už dávnejšie, no až teraz nastala tá, ako sa hovorí – správna konštalácia hviezd a som tu,“ priznala Kveta Horváthová a neskrývala nadšenie zo splneného sna. V hlavnom meste sa podľa vlastných slov rozhodne nenudila.
„V hlavnom meste sme okrem tradičných trhov, reštaurácií, navštívili Museo Nacional de Antropologia, Palacio de Bellas Artes aj Múzeum Fridy Kahlo – jej rodný dom, kde neskôr žila i s manželom výtvarníkom Diegom Riverom,“ opísala svoje kroky po Mexico City a naznačila, že program mali poriadne nabitý.
Silný dojem v nej zanechala aj návšteva slávneho archeologického komplexu. „Neďaleko Mexico City (45 km) sa nachádza miesto, ktoré mi učarovalo – Teotihuacán,“ uviedla moderátorka a dala najavo, že ide o jeden z vrcholov jej cesty.
Nezabudla pripomenúť aj historický význam lokality: „Je to rozsiahly staroveký mezoamerický archeologický komplex, ktorý bol medzi 1. až 8. storočím n. l. najvýznamnejším náboženským a mestským centrom. Známy je monumentálnymi pamiatkami ako Pyramída Slnka, Pyramída Mesiaca a Avenida de los Muertos,“ doplnila.
