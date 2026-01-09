Krvácanie z nosa či halucinácie pri sexe? Vedci skúmali javy počas ženského orgazmu, o ktorých sa doteraz mlčalo

Niektoré zakláňajú hlavu, iné zatvárajú oči a otvárajú ústa – orgazmus sa prejavuje rôzne a môže byť hlasný aj tichý. Existujú však aj prejavy, ktoré sú menej časté a patria k nim smiech, plač, krvácanie z nosa či dokonca halucinácie.
Nová štúdia, uverejnená v časopise Journal of Women’s Health, odhalila, že počas orgazmu niektoré ženy prežívajú celý rad fyzických a emocionálnych reakcií, medzi ktoré patrí smiech, krvácanie z nosa, slzy, bolesti hlavy a dokonca aj halucinácie. Ako uvádza portál NEW YORK POST, táto štúdia je pravdepodobne prvou, ktorá skúma frekvenciu týchto epizód, ktoré sa spoločne nazývajú peri-orgazmické javy.
„Hoci existujú správy o prípadoch, keď sa ženy počas orgazmu smiali, plakali alebo mali nezvyčajné fyzické symptómy, táto štúdia je prvou, ktorá charakterizuje, čo sú tieto javy a kedy sa najčastejšie vyskytujú,“ povedala vedúca autorka štúdie Dr. Lauren Streicherová.
Nie je to časté, no treba o tom hovoriť
Hoci len 2,3 % účastníčok uviedlo tieto príznaky súvisiace s potešením, Streicherová poznamenala, že zvyšovanie povedomia o peri-orgazmických javoch je kľúčové pre normalizáciu spektra ženských sexuálnych reakcií. „Ženy potrebujú vedieť, že ak majú nekontrolovateľný smiech zakaždým, keď dosiahnu orgazmus (a nič nebolo smiešne), nie sú samy,“ upozornila expertka.
Na zber údajov Streicherová a tím Northwestern University zverejnili krátke video, ktoré podrobne opisovalo peri-orgazmické javy. Video si pozrelo približne 3 800 žien, ktoré odpovedali na anonymný dotazník so šiestimi otázkami o akýchkoľvek neobvyklých reakciách, ktoré zažívajú počas orgazmu.
Z 86 respondentiek, ktoré sa samy identifikovali ako ženy zažívajúce peri-orgazmické javy, 61 % uviedlo fyzické symptómy a 88 % uviedlo emocionálne reakcie. Z tejto skupiny viac ako polovica zažila viacero symptómov a 21 % zažilo fyzické aj emocionálne symptómy.
Fyzické symptómy, ktoré uviedli:
- Bolesť hlavy (33 %)
- Svalová slabosť (24 %)
- Bolesť/mravčenie v nohách (19 %)
- Bolesť/svrbenie/mravčenie v tvári (6 %)
- Kýchanie (4 %)
- Zívanie (3 %)
- Bolesť uší/iné pocity v ušiach (2 %)
- Krvácanie z nosa (2 %)
Emocionálne symptómy, ktoré uviedli:
- Plač (63 %)
- Smútok alebo nutkanie plakať pri pozitívnom sexuálnom zážitku (43 %)
- Smiech (43 %)
- Halucinácie (4 %)
Zatiaľ čo väčšina týchto žien (69 %) uviedla, že ich orgazmy občas zahŕňali tieto zážitky, 17 % ich zažívalo pravidelne. Zaujímavé je, že viac ako polovica respondentiek zažívala tieto symptómy len počas sexuálnej aktivity s partnerom. Na druhej strane, 9 % uviedlo symptómy počas masturbácie a 14 % pri použití vibrátora.
