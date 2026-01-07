Roky mu na šarme neuberajú: Brad Pitt oslávil 62 rokov a podľa fanúšikov je stále najkrajším mužom na svete

Foto: Instagram (bradpittofflcial)

Frederika Lyžičiar
Na svoj vek vyzerá naozaj výborne.

Brad Pitt opäť pripomenul jednu vec, a to tú, že patrí medzi osobnosti, ktorým vek neuberá na charizme. Práve naopak, ešte ju zvýrazňuje.

Herec na Instagrame zverejnil fotografiu, na ktorej sfukuje sviečky na veľkej narodeninovej torte, a pridal aj nenápadnú „selfie“, z ktorej je jasné, že čas akoby preňho plynul pomalším tempom. Zábery okamžite zarezonovali u fanúšikov aj známych osobností a pripomenuli, že vek môže byť len číslo, ak ho sprevádza prirodzenosť, pokoj a charizma. Práve tieto vlastnosti ho definujú aj počas celej jeho kariéry a osobného života.

Brad Pitt bol v minulosti dlhé roky spájaný s herečkou Angelinou Jolie, s ktorou tvoril jeden z najsledovanejších hollywoodskych párov, a zároveň si vybudoval status filmovej ikony vďaka výrazným úlohám. Diváci si ho pamätajú z kultového Fight Club, napínavého trileru Seven, historického veľkofilmu Trója či oceňovanej snímky Once Upon a Time in Hollywood, ktorá len potvrdila, že jeho šarm a herecký talent majú silu, ktorá rokmi nevyprcháva.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Brad Pitt (@bradpittofflcial)

Vek pre neho neplatí

„62 nikdy nevyzeralo lepšie!“ napísal Brad Pitt ako popis k zverejneným fotografiám. Jednoduchá veta presne vystihla atmosféru celého príspevku a naznačila, s akým nadhľadom a pokojom herec vstúpil do ďalšieho roku života.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Brad Pitt (@bradpittofflcial)


Svoje narodeniny oslávil 18. decembra a namiesto veľkých osláv ukázal obyčajný, osobný moment. Pôsobil uvoľnene a prirodzene, akoby chcel len jednoducho povedať, že sa cíti dobre tam, kde je, a nič viac k tomu netreba.

Pre fanúšikov Brad rozhodne nestarne

