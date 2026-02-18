Krúpa o krokoch Fica: Jeho politika na všetky štyri svetové strany nás môže zruinovať

Reprofoto: Facebook/Juraj Krúpa - poslanec NR SR

Nina Malovcová
TASR
Krúpa kritizuje vládu za zahraničnú politiku, hovorí o izolácii Slovenska aj miliardových záväzkoch.

Zahraničná politika vlády SR na všetky štyri svetové strany má nielen politický dosah, ale aj ekonomický. Myslí si poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS). Podotkol, že za vyše dva roky vládnutia súčasnej vlády neprišla na Slovensko žiadna zahraničná investícia.

Kritiku vyjadril aj ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajovi Blanárovi (Smer-SD) za to, že sa rozhodol zúčastniť na zasadnutí Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, aj keď predtým hovoril, že na radu nepôjde.

Výhrady k vzťahom s USA

Podľa Krúpu sa Slovensko stáva pod vedením premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sluhom USA. Odôvodnil to napríklad tým, že po návšteve amerického ministra zahraničných vecí na Slovensku Marca Rubia vláda zmenila názor, a rozhodla sa zúčastniť na Trumpovej rade mieru.

Foto: SITA/ AP

„Myslím si, že to je ďalšia vizitka tejto vlády, ktorá sa stáva nesvojprávna, a prípadné členstvo nás môže stáť zhruba ďalšiu miliardu. Ja sa pýtam, koľko nás bude stáť táto vláda v jej zahraničnopolitických avantúrach, pretože nás to môže absolútne zruinovať,“ pýtal sa Krúpa. Kritizoval aj to, že sa po Rubiovej návšteve vláda rozhodla od Američanov kúpiť ďalšie stíhačky F-16 a že do výstavby novej jadrovej elektrárne na Slovensku zainvestuje SR 15 miliárd eur, čím sa podľa Krúpu SR USA zaviaže.

Obvinenia z izolácie a proruského smerovania

Na druhej strane Krúpa kritizoval, že Fico robí protislovenskú aktivitu v línii ruských záujmov. Demonštroval to napríklad na Ficovom prístupe k Ukrajine. Zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany označil Krúpa za Ficov marketingový blud. SR sa podľa Krúpu týmito krokmi dostala do izolácie. „Slovenskému vedeniu nikto vo svete už nedôveruje, okrem možno Viktora Orbána. Vidíme, že celý svet sa začal hýbať niekde inde,“ uviedol Krúpa.

Pripomenul aj to, že v dôsledku zahraničnej politiky súčasnej vlády Slovensku pozastavila Európska únia 6. platbu z plánu obnovy vo výške 600 miliónov eur. Upozornil, že Slovensku môže Únia týmto spôsobom pozastaviť aj eurofondy, ktoré tvoria približne 80 percent investícií Slovenska.

Opozičná poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) zdôraznila, že vláda SR hrubo zavádza a protirečí si v zahraničnej politike. Ako príklad uviedla to, že súčasná vláda napĺňa obrannú dohodu s USA, za ktorú tú predošlú kritizovala. „Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) je ten, ktorý dolaďuje detaily tej zmluvy, podpisuje sa pod ňu a nám to vyčítali. Takto si protirečí, takto klame svojich voličov, presne takto to robia aj o Ukrajine,“ zdôraznila Marcinková.

