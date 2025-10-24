Kríza vo Fonde na podporu umenia sa prehlbuje: Otvorená kultúra žiada zásah NKÚ, hovorí o zneužívaní verejných peňazí

Kríza v kultúre
Rada FPU menovala dočasného riaditeľa v rozpore so zákonom.

Platformy Otvorená kultúra! a FPU slobodne podali podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Žiadajú ho o vykonanie kontroly vo Fonde na podporu umenia (FPU). Ako Otvorená kultúra! uvádza na sociálnej sieti, na NKÚ smeroval podnet na preskúmanie postupu Rady FPU vo viacerých veciach.

Ide o rozhodovanie o poskytnutí podpory v rozpore s predpismi, platforma tvrdí, že Rada FPU opakovane rozhodla o poskytnutí či zamietnutí podpory v rozpore so záväznými predpismi. „Tým došlo k netransparentnému nakladaniu s verejnými prostriedkami. Rada tak urobila napriek priamemu upozorneniu na porušenie predpisov zo strany kancelárie fondu,“ píše Otvorená kultúra!

Sporné odvolanie riaditeľa Špotáka

Podnet sa týka aj odvolania bývalého riaditeľa fondu Róberta Špotáka, ktoré bolo podľa predstaviteľov platformy účelové a v rozpore so zákonom o FPU. Rada FPU rozhodla o Špotákovom odvolaní koncom apríla, podľa Ministerstva kultúry SR boli dôvodom opakované a závažné porušenia zákonných a pracovnoprávnych povinností pri výkone práce vo verejnom záujme.

Otvorená kultúra! podáva podnet i v súvislosti s tým, že dosiaľ nebolo vyhlásené výberové konanie na post riaditeľa fondu. „Rada fondu dodnes nevyhlásila výberové konanie na nového riaditeľa fondu, napriek tomu, že podľa platných predpisov tak mala spraviť do siedmich kalendárnych dní od skončenia výkonu funkcie predchádzajúceho riaditeľa,“ tvrdí Otvorená kultúra!

Dočasné poverenie Kornaja pod drobnohľadom

Rada FPU vybrala dočasného riaditeľa fondu začiatkom tohtoročného júna. Stal sa ním František Kornaj. Rada ho poverila vedením FPU do času úspešného výberového konania na tento post, najviac však na šesť mesiacov. Vymenovanie dočasne povereného riaditeľa je však ďalším bodom, ktorý zástupcovia časti kultúrnej obce žiadajú NKÚ preskúmať.

„Zákon o fonde neobsahuje možnosť dočasne vymenovať riaditeľa. Zároveň, aktuálny riaditeľ František Kornaj nespĺňa zákonom stanovené kritériá na riaditeľa fondu – minimálne päťročnú odbornú prax v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,“ uviedla Otvorená kultúra!

NKÚ požiadali o vykonanie kontroly vo fonde aj z dôvodu, že Rada FPU opakovane vylúčila verejnosť z rokovaní rady. Tie sú však zo zákona verejné. Podľa platformy tak Rada FPU znemožňuje výkon verejnej kontroly nad jej činnosťou.

Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete

