Kritizujú ju vo veľkom za výzor. Herečka zo Sľubu priznala, že prvýkrát v živote zažíva jednu vec, vraj sa zmenila 

Foto: TV Markíza, Instagram.com/gabrielamarcinkova

Jana Petrejová
Jej názor je však pre ňu najdôležitejší. 

Od septembra sa herečka začala objavovať v novej sérii markizáckeho retro seriálu Sľub, kde divákov prekvapila zaujímavým účesom. Ľudia poukázali na jej vzhľad, no nie v spomínanom megahite. Údajne narážajú na to, že jej na tvári pribudlo veľa vrások.

Do relácie FUN rádia prijala najnovšie pozvanie Gabika Marcinková, ktorá momentálne hviezdi v seriáli z 80. rokov. Sajfovi priznala viacero vecí, z ktorých bol sám prekvapený, pričom prvý šok nastal hneď na začiatku rozhovoru.

Nová skúsenosť pre herečku

„Vyzeráš stále senzačne. Ako to robíš?“ znela jedna z prvých Sajfových otázok smerujúcich na Gabiku. „Jéžiš, ďakujem ti. Naopak, neviem, či ste si všimli, milí poslucháči, alebo je to len tým, že ja sa vnímam viac ako vy vnímate mňa, ale v poslednej dobe dostávam veľa kritiky na svoj výzor,“ vyšla s pravdou von.

Sajfa sa nestačil čudovať. „Fakt?“ neveril vlastným ušiam moderátor. „Zažívam to prvýkrát v živote, že starnem… Takže je to taká nová skúsenosť,“ dodala Gabika. „Ja si na teba, Gabi, pamätám, teda keď sa nám pretli cesty alebo osudy, keď sme ešte s Adelou robili rannú šou a ty si prišla a mala si nálepku na sebe. Mala si na sebe nálepku, že patríš medzi stovku najkrajších žien na svete,“ zaspomínal Sajfa na staré časy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Spočiatku sa herečka zľakla a myslela si, že má doslova niečo na sebe nalepené, čo nevylučuje, lebo deti na ňu lepia občas nejaké veci, hoci to bolo ešte dávnejšie. „Takže teraz to je v ostrom protiklade k tomu, že ti ľudia hovoria, že si prudko zostarla,“ pokračoval Sajfa v téme.

Nič si z toho nerobí

