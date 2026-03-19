Kremnické gagy, Biela noc aj detský časopis: Organizátori prišli o schválené granty, môže to byť devastačné

Verejné prostriedky Fondu na podporu umenia (FPU) smerujú naďalej do kultúry, do projektov a do kultúrnej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom. Deklarovalo to Ministerstvo kultúry (MK) SR.
Podpora z fondu však podľa neho nie je založená na princípe, že niektoré subjekty majú byť jej pravidelnými poberateľmi. Ako zdôraznilo, podpora podľa zákona nie je nárokovateľná. Reagovalo tak na kritiku občianskeho združenia Anténa o tom, že kultúrne centrá prišli o podporu z verejných zdrojov. Uviedla to riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Demková pre TASR.
„Fond je nastavený ako otvorený systém, v ktorom sa o verejné zdroje uchádzajú stovky kultúrnych subjektov z celého Slovenska. Na Slovensku pôsobia stovky kultúrnych organizácií a mnohé z nich počas existencie fondu nedostali ani jedno euro podpory. Naopak, niektoré subjekty boli podporované opakovane a dlhodobo,“ uviedla hovorkyňa.
Zároveň potvrdila, že viacerí predstavitelia týchto organizácií v minulosti pôsobili aj ako členovia odborných komisií naprieč fondom. „Ak dnes po legislatívnych zmenách získavajú podporu aj iné organizácie, je legitímne pýtať sa, prečo by to mal byť problém,“ dodala.
Kultúrne centrá prišli už o schválené dotácie
Občianske združenie Anténa – sieť pre nezávislú kultúru na utorkovej (10. 3.) tlačovej konferencii pripomenulo kritiku kultúrnej obce voči štruktúre podpornej činnosti na rok 2026, ktorú rada FPU schválila minulý rok. Kritizovalo, že neobsahuje program určený na podporu kultúrnych a rezidenčných centier. Tie tak prišli o podporu z verejných zdrojov a podľa členov združenia im hrozí zánik. Združenie preto spustilo zbierku na podporu 33 kultúrnych centier po celom Slovensku.
Téme sa podrobne venoval Denník N. Subjekty vidia najväčší problém v tom, že išlo o granty s trojročnou platnosťou, ktoré boli schválené ešte v roku 2024. Tento zaužívaný systém pomáhal centrám s tým, aby si vedeli časovo aj finančne naplánovať aktivity a rozpočet. S prostriedkami legitímne počítali.
Do rozhodnutia spadajú napríklad festivaly ako Biela noc, Viva Musica!, Kremnické gagy, Bratislavské jazzové dni, One Day Jazz Festival, knižný festival Brak či divadelné Dotyky a spojenia, kultúrne centrá ako Bratislavská Nová Cvernovka, žilinská Stanica Záriečie a Nová synagóga, či košická Tabačka a dokonca aj časopis pre deti Šikovníček.
Pre organizátorov je to zlá, dokonca až devastačná správa. Niektorí to vnímajú ako diskrimináciu, iní hovoria o neserióznom jednaní. Združenie Anténa už avizovalo možné právne kroky.
Vo vyjadrení, ktoré nám zaslali organizácie, sme sa dozvedeli, že Rada svojvoľne a bez potrebnej právomoci konštatovala v rámci bodu
Rôzne, že zmluvy na viacročné projekty sú v rozpore so zákonom a bez akejkoľvek diskusie platné zmluvy zrušila. Celé rokovanie o tomto bode trvalo 2 minúty.
Vyše 30 projektov prišlo o financie
Pritom sa to týka vyše 30 projektov, z ktorých mnohé patria k vlajkovým lodiam slovenskej kultúry, a ktorým Rada dnes zobrala podporu v celkovej výške viac ako 2 milióny €. Fond pritom nie je pod tlakom konsolidácie verejných financií a tak, ako v minulom roku, bude opäť rozdeľovať 30 miliónov €. Podľa našich informácií dokonca v rozpočte na rok 2026 počítal aj s podporou prebiehajúcich viacročných projektov.
„Navyše, o zrušení zmluvy môže podľa nášho presvedčenia rozhodnúť iba súd. Nehovoriac o tom, že v roku 2025 schvaľovala nové viacročné projekty Rada, v ktorej už boli viacerí jej súčasní členovia, ktorí tiež hlasovali za ich podporu. Dokonca predseda Rady Matúš Oľha tieto – podľa jeho slov vraj protizákonné – zmluvy za FPU aj podpisoval.
Je taktiež mimoriadne cynické a neakceptovateľné, že Rada k tomuto kroku pristúpila až v polovici marca, pričom mnohé organizácie sa už nachádzajú vo fáze prípravy či samotnej realizácie aktivít v rámci schválených viacročných projektov, s čím sú spojené aj nezanedbateľné finančné výdavky v rozsahu státisícov eur. Rozhodnutie Rady teda pre naše organizácie znamená priamu ekonomickú ujmu,“ píše sa vo vyjadrení.
Keďže subjetky považujú postup Rady za protizákonný, vyzývajú Fond na podporu umenia, aby bezodkladne podpísal s našimi organizáciami dodatky na rok 2026 k platným zmluvám. V opačnom prípade sú pripravení sa proti tejto hrubej
protiprávnosti a spôsobenej finančnej škode brániť všetkými dostupnými prostriedkami vrátane podnetu na prokuratúru či súdnych žalôb.
