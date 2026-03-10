Vedenie STVR plánuje prepúšťanie kritikov: Medzi zamestnancami koluje zoznam ľudí, ktorí majú skončiť

Vo verejnoprávnej Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) narastá napätie. Podľa informácií sa medzi zamestnancami začal šíriť zoznam ľudí, ktorí by mali prísť o prácu. Objavujú sa na ňom najmä mená zamestnancov, ktorí v minulosti otvorene kritizovali zmeny vo verejnoprávnom médiu.
Na informáciu upozornil Denník N, podľa ktorého sa na zozname nachádzajú napríklad členovia štrajkového výboru, ktorí vystupovali proti zrušeniu pôvodnej verejnoprávnej RTVS, ale aj dlhoroční redaktori či moderátori.
STVR ohlásila hromadné prepúšťanie
Podľa dostupných informácií už STVR ohlásila hromadné prepúšťanie na úrade práce. O prácu by mohlo prísť približne 60 zamestnancov. Medzi pracovníkmi televízie a rozhlasu preto rastú obavy, že plánované zmeny zasiahnu najmä ľudí, ktorí v minulosti vystupovali proti transformácii pôvodnej RTVS na novú inštitúciu.
Nahlásiť chybu v článku