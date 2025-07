Kremeľ sa vraj chystá na vojnu s NATO: Kyjev pozná plány Rusov na najbližších 10 rokov. Peskov obviňuje Ukrajinu, EÚ aj USA

Ukrajina vie o plánoch Ruska na najbližšiu dekádu. Ako uviedol šéf ukrajinského vojenského spravodajstva Kyrylo Budanov, Moskva počas tohto obdobia počíta s ozbrojeným konfliktom s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO), na ktorý sa pripravuje.

Budanov to povedal na spoločnom brífingu so splnomocnencom amerického prezidenta pre Ukrajinu Keithom Kelloggom. Americkú stranu oboznámil s aktuálnou operačnou situáciou, vyhodnotil ruské plány do roku 2036 a tiež správy o prípravách Kremľa na ozbrojený konflikt nielen proti Ukrajine, ale aj proti krajinám NATO.

Ukrajinou to vraj nekončí

„Imperiálne ambície Kremľa sa neobmedzujú len na Ukrajinu. Zahŕňajú celú Európu. S podporou Spojených štátov sme však schopní zastaviť Rusko a anulovať jeho vojenský potenciál,“ poznamenal Budanov.Šéf rozviedky vyjadril vďaku vláde a ľudu Spojených štátov za ich pokračujúcu politickú, ekonomickú a vojenskú podporu Ukrajiny. „Rusko uznáva iba silu. A silou preto dosiahneme trvalý mier,“ dodal.

Rusko sa taktiež vyjadrilo a tvrdí, že čaká na návrhy Kyjeva týkajúce sa načasovania tretieho kola priamych rusko-ukrajinských rokovaní. Uviedol to v utorok v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informovala agentúra AFP, píše TASR. „Sme stále pripravení; od ukrajinskej strany sme však nedostali žiadne návrhy,“ dodal Peskov.

Na brífingu zároveň vyhlásil, že rozhodnutia týkajúce sa Ukrajiny a prijaté vo Washingtone a ďalších hlavných mestách členských štátov aliancie NATO vníma Kyjev ako signál na pokračovanie vojny. Nové vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o situácii na Ukrajine berie podľa Peskova Kremeľ vážne a plánuje ich analyzovať.

„Niečo v nich je adresované osobne prezidentovi (Vladimirovi) Putinovi. Určite potrebujeme čas na analýzu toho, čo bolo povedané vo Washingtone,“ povedal Peskov novinárom s tým, že ak to Putin bude považovať za potrebné, určite sa k tomu vyjadrí.

Trump v pondelok na stretnutí s generálnym tajomníkom Markom Ruttem v Bielom dome potvrdil dohodu o dodávkach zbraní na Ukrajinu prostredníctvom NATO, za ktoré podľa neho zaplatia európski spojenci Kyjeva. Zároveň vyjadril nespokojnosť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a varoval Rusko, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jeho obchodných partnerov stopercentné sekundárne clá.