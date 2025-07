Slovensko je na tom zle: Kontrola z EÚ u nás odhalila závažné skutočnosti. Hrozí nám, že pôjdeme cestou ako Maďarsko

Monitorovacia skupina Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG) má veľké obavy nielen ohľadom nezávislosti justície na Slovensku. V SR vraj dochádza k obmedzovaniu slobody verejného priestoru, ohrozená je pluralita i občianska spoločnosť a novinári sú vystavení žalobám.

V utorok to na zasadnutí Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) uviedla predsedníčka skupiny Sophie Wilmésová. Slovensko je podľa nej na ceste stať sa ďalším Maďarskom, informuje TASR.

Wilmésová viedla spolu s predsedom LIBE Javierom Zarzalejosom prvú pracovnú cestu monitorovacej skupiny na Slovensko, ktorá sa konala od 1. do 3. júna za účasti zástupcov štyroch frakcií EP – Európskej ľudovej strany (EPP), Obnovme Európu (RE), Zelených a Európy suverénnych národov (ESN).

Ďalšie Maďarsko

Štvorčlenná delegácia sa počas misie stretla s viac než 20 zainteresovanými osobami vrátane predstaviteľov vlády SR, koaličných a opozičných poslancov či zástupcami občianskej spoločnosti, justície a médií. Europoslankyňa označila tón počas všetkých rozhovorov za veľmi konštruktívny. Pripustila však, že názory sa občas líšili.

„Naším poslaním nie je byť akýmsi tribunálom. Ide o to, aby sme počúvali a transparentne komunikovali, a vlastne aj o to, aby sme ukázali obyvateľom Slovenska, že Európska únia venuje pozornosť základným právam a je odhodlaná dbať na ich dodržiavanie,“ uviedla Wilmésová, pričom pripomenula, že 80 percent verejných investícií na Slovensku pochádza z európskych fondov. „To so sebou, samozrejme, nesie aj určitú zodpovednosť,“ dodala.

Na margo zistení DRFMG, ktoré vzišli z júnovej cesty, podotkla, že sa do značnej miery zhodujú so správou Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku. Europoslankyňa na zasadnutí LIBE v súvislosti s obavami o nezávislosť justície upozornila, že sudcovia na Slovensku sú verejne diskreditovaní a ich rozhodnutia sú verejne spochybňované. Obzvlášť problematických je podľa jej slov niekoľko reforiem.

Zmienila sa konkrétne o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a reštrukturalizácii niekdajšej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), čo podľa monitorovacej skupiny viedlo k oslabeniu kapacít aj expertízy. Spomenula tiež skrátenie premlčacích lehôt pri stíhaní prípadov korupcie. Za rovnako problematické označila aj používanie paragrafu 363 generálnym prokurátorom a časté využívanie skráteného legislatívneho konania.

RTVS aj paragraf 363

Pokiaľ ide o slobodu médií na Slovensku, Wilmésová podľa svojich slov považuje zrušenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a zriadenie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) za politicky motivovaný krok, ktorý môže viesť k obmedzeniu občianskej spoločnosti a plurality.

Kritiku vyjadrila aj pri novele zákona o neziskových organizáciách. Tým môžu hroziť pokuty vo výške viac než 5000 eur, ak porušia svoje povinnosti dané novelou, čo podľa europoslankyne ohrozuje ich nezávislosť. Obavy z diskriminácie a pochybnosti ohľadom kompatibility s právom EÚ vyjadrila aj v spojitosti s navrhovanou zmenou ústavy.

„Slovensko je na ceste stať sa ďalším Maďarskom. To sa ešte len uvidí. Niektoré vzorce, ktoré tu vidíme, sú však nápadne zhodné. Som presvedčená, že tieto pripomienky spolu so správou o stave právneho štátu by nás mali podnietiť k tomu, aby sme sa dôkladne zamysleli nad ďalšími krokmi, ktoré budú najvhodnejšie na európskej úrovni,“ dodala Wilmésová.