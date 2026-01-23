Kremeľ hovorí o „užitočnej“ schôdzke: Putin rokoval s Witkoffom, nasledovať majú trojstranné stretnutia

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Schôdzka medzi Witkoffom a Putinom sa týkala ukončenia vojny na Ukrajine a trvala približne tri a pol hodiny.

Kremeľ označil v piatok schôdzku medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom za „užitočnú v každom ohľade“. Zároveň potvrdil, že predstavitelia Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska sa v piatok stretnú v Spojených arabských emirátoch (SAE).

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Bolo dohodnuté, že prvé stretnutie trojstrannej pracovnej skupiny pre bezpečnostné otázky sa uskutoční dnes v Abú Zabí,“ povedal po schôdzke novinárom poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.

Prvé trojstranné rokovania potvrdil Zelenskyj

Trojstranné rokovania medzi vyjednávacími tímami Ukrajiny, USA a Ruska avizoval už vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Ako podotkol, pôjde o prvú trojstrannú schôdzku týchto krajín a uviedol, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové.

Zelenskyj avizoval konanie technických rokovaní predstaviteľov USA, Ukrajiny a Ruska krátko po rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré obaja označili za dobré.

Detaily schôdzky v Moskve

Schôdzka medzi Witkoffom a Putinom sa týkala ukončenia vojny na Ukrajine a trvala približne tri a pol hodiny. Okrem Witkoffa sa na nej zúčastnil aj Jared Kushner, zať a poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prítomní boli aj ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev a poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.

