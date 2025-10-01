Krátky sa mandátu nevzdá, vylúčenie z hnutia rešpektuje: Za novelu ústavy by hlasoval opäť, je s ňou spokojný

Poslanec Rastislav Krátky nebude odchádzať z parlamentu. Mandátu sa vzdať nechce, hoci po hlasovaní o zmenách v ústave stratil podporu vlastného poslaneckého klubu Hnutia Slovensko. Vylúčenie rešpektuje, no podľa vlastných slov si ho neželal.
Ako uvádza Denník N, Krátky zároveň zdôraznil, že novelu ústavy by opäť podporil, pretože je s jej obsahom spokojný. „Chcel som zostať, aby som mohol dôveru získať späť,“ uviedol s tým, že o svojej ďalšej politickej budúcnosti zatiaľ neuvažoval.
Kolegom sa ospravedlnil
Poslanec sa ospravedlnil kolegom z hnutia za to, že po jeho hlasovaní čelili kritike od sympatizantov strany. Verejnosti sa zas ospravedlnil za to, že dostatočne nevysvetlil „veľký obrat, ktorý nastal“. Ešte deň pred hlasovaním tvrdil, že novelu nepodporí, no nakoniec sa rozhodol opačne.
Nahlásiť chybu v článku