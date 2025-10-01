Samuel Migaľ obvinil Pellegriniho, vraj má diabolský plán: Chce povaliť vládu a následne vyhlásiť úradnícku

Minister investícií Samuel Migaľ na dnešnej tlačovej konferencii prehovoril o svojom zdravotnom stave aj o budúcnosti v rezorte. Zároveň sa ostro pustil do koaličného partnera Hlas-SD aj do prezidenta Petra Pellegriniho. Podľa jeho slov má ísť o koordinovaný plán na oslabenie vlády.
Minister potvrdil, že jeho zdravotný stav mu umožňuje pokračovať vo výkone funkcie. „Som zdravotne fit a na poste zostávam,“ vyhlásil Migaľ. Dodal, že stojí pevne za vládou a nemá v úmysle podľahnúť tlaku.
Obvinenia smerom k Hlasu a prezidentovi
Migaľ pritom priamo obvinil Hlas aj prezidenta Pellegriniho z pokusu povaliť vládny kabinet. „Je v hre diabolský plán – povalenie vlády a vyhlásenie úradníckej,“ vyhlásil minister. Tvrdí, že jeho odchod z funkcie by mal byť len súčasťou tohto scenára, ktorý má oslabiť súčasnú koalíciu.
Minister zdôraznil, že sa nenechá zatiahnuť do vnútrokoaličných sporov. „Odmietam intrigy Hlasu. Mojou povinnosťou je pokračovať v práci na ministerstve a podporovať vládu,“ odkázal.
Vážne obvinenia voči prezidentovi
Na tlačovej konferencii naznačil, že jeho vyjadrenia nie sú založené len na domnienkach, ale na informáciách, ktoré má k dispozícii. „Toto sú informácie, ktoré naozaj, tak ako ste povedali, pán kolega, spadajú do istého môjho zdroja a nebudem ho špecifikovať. A sú v priestore možno aj ďalšie informácie, možno ďalšie nahrávky alebo ďalšie materiály, ktoré majú smerovať k tomu, aby bola povalená táto vláda, a hovorím to s plnou vážnosťou,“ uviedol.
„A tieto otázky, ktoré smerujete na mňa, pokojne smerujte do Prezidentského paláca. Som veľmi zvedavý, akú odpoveď dostanete,“ vyzval novinárov.
Cieľom má byť väčší vplyv Prezidentského paláca
Podľa Migaľa je cieľom povalenia vlády posilnenie prezidentského vplyvu na riadenie krajiny. „Tak, ako som to povedal teraz verejne – a opakujem to dookola, nie je to prvýkrát, čo o tom hovorím verejne, tým cieľom, z môjho pohľadu, je získať väčší vplyv na riadenie krajiny zo strany Prezidentského paláca,“ vyhlásil.
Odmieta intrigy Hlasu a vyzýva na prácu pre ľudí
Migaľ zdôraznil, že on a jeho kolegovia na ministerstve sa snažia naprávať chyby z minulosti. „A budeme plniť programové vyhlásenie vlády a s kolegami na ministerstve robíme všetko preto, aby sme naprávali to babráctvo, ktoré sme po našich predchodcoch na našom rezorte zdedili. A nerobíme to ani pre Fica, ani pre Danka, ale robíme to pre všetkých ľudí v našej krajine. Najlepšie, ako vieme,“ povedal.
„Tak by som bol rád, ak by si koaliční partneri v Hlase nechali intrigy pre svoj vnútorný rozklad, ktorý im ide na výbornú. A na záver jasne odkazujem aj do Prezidentského paláca. Stojím za vládou, ktorej som súčasťou. Nepodľahnem tlaku ani intrigám. Nie som tu pre zákulisné hry, ale pre ľudí na Slovensku. Preto som do politiky išiel,“ dodal minister.
Migaľ ostáva vo funkcii
Na záver zopakoval, že v politike zostáva. „Som veľmi zvedavý, čo očakávate od tohto vyhlásenia a čo sa zmení tým pádom. Ale ja nikam neodchádzam,“ uzavrel.
