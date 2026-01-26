Krajiny sú v ľadovom zovretí: Vlakové spojenia sú pozastavené, na zľadovatených cestách došlo k stovkám nehôd

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
TASR
Mrznúci dážď spôsobuje problémy.

Tlaková níž so silným snežením a mrznúcim mrholením spôsobila v pondelok v Nemecku mnohým vodičom, cestujúcim i chodcom značné problémy. Navyše, Nemecká meteorologická služba (DWD) predpovedá na nasledujúce dni snehové i dažďové zrážky, pričom mrznúci dážď sa očakáva najmä v strednom Nemecku, informuje TASR na základe správy DPA.

Vlakové spojenie medzi Berlínom a Stralsundom, ako aj medzi Berlínom a Rostokom pozastavili. Meškania a odrieknutia sa dotkli tiež vlakov ICE a Intercity v oblasti Rýn-Mohan, v okolí Stuttgartu, Ulmu, ako aj na trati Hamburg-Hannover, oznámila spoločnosť Deutsche Bahn. Zamrznuté výhybky spôsobili veľké problémy v Dolnom Sasku.

Studený front so zrážkami prechádzal cez Nemecko od nedeľného večera od juhozápadu. Na zľadovatených cestách došlo v noci z nedele na pondelok k stovkám nehôd. Vo väčšine prípadov išlo len o škody na majetku, viacero ľudí utrpelo ľahké zranenia. Len v spolkovej krajine Durínsko zaznamenala polícia počas ôsmich hodín 97 dopravných nehôd, v Sasku-Anhaltsku viac ako 100 nehôd. Nepriazeň počasia spôsobovala značné problémy aj v Bavorsku a v Dolnom Sasku.

Foto: TASR/ Christian Müller (dpa)

Dočasne museli zastaviť električkovú dopravu

Vzhľadom na ľadový obal, ktorý sa na trolejom vedení vytvoril vo veľmi krátkom čase, museli v Berlíne dočasne zastaviť električkovú dopravu. Na trati uviazlo približne 40 električiek. „Mrznúci dážď spôsobil v krátkom čase zamrznutie trolejového vedenia. Je to nevídaná situácia, s takým niečím sme sa doteraz nikdy nestretli,“ povedala hovorkyňa berlínskej dopravnej spoločnosti BVG, ktorú agentúra cituje. V Berlíne ovplyvnili obmedzenia aj nadzemné linky metra.

V dôsledku komplikácií, ktoré v metropole krajiny spôsobil mrznúci dážď, museli v pondelok ráno nakrátko posunúť aj odchod nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula na jednodňovú pracovnú cestu do Lotyšska a Švédska.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zomrelo vyše 400 ľudí: Jedna z najsmrtiacejších snežných búrok v histórii napáchala obrovské škody

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac