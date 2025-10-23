Kotlár svoj postoj k vakcínam proti COVID-19 nezmenil, analýzu SAV spochybnil. Spomína existenciu mafie

Foto: TASR - Jakub Kotian

Tomáš Mako
TASR
Peter Kotlár si stojí za svojimi vyjadreniami o vakcínach.

Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár vo štvrtok zopakoval, že si stojí za svojimi vyjadreniami o vakcínach proti ochoreniu COVID-19. Analýzu Slovenskej akadémie vied, ktorá ukázala opak, spochybnil.

Analýzu analýzy podľa svojich slov predloží orgánom činným v trestnom konaní, ktoré ho vyšetrujú v prípade šírenia poplašnej správy. Kotlár to vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii.

„Dnes mám pocit, že existuje mafia. Mafia na SAV, mafia v politike, mafia v zdravotníctve. Všade vznikajú nejaké záujmové skupiny, my ich bohužiaľ dehonestujúco voláme veľakrát mafia,“ uviedol Kotlár. Analýza analýzy SAV podľa neho dokázala, že akadémia ju neurobila správne.

Splnomocnenec tiež avizoval, že by chcel v januári budúceho roka predstaviť analýzu reakcie štátu na pandémiu. „Dobré rozhodnutia sú samozrejmosťou štátu, tým sa venovať nebudem. Tie zlyhania sa udiali na týchto úrovniach: Na úrovni právnej, na úrovni politickej, na úrovni odbornej a na úrovni, ak to môžem tak nazvať, ľudskej,“ myslí si.

Šaško označil SAV za národnú autoritu

V pléne Národnej rady (NR) SR sa vo štvrtok počas tradičnej hodiny prezentovalo aj stanovisko ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) k tejto téme. Minister v ňom uviedol, že je pre neho podstatné, že SAV vyvrátila tvrdenia o zvýšenom zostatku DNA či iných prítomných látok, z ktorých vznikali obavy z očkovania. SAV označil za špičkovú vedeckú inštitúciu a národnú autoritu.

„Skúmané vakcíny proti ochoreniu COVID-19 podľa správy našich vedcov nepredstavujú také riziko, ktoré bolo prezentované. Preto sa ľudia, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti COVID-19, môžu dať bez obáv zaočkovať,“ dodal. Zopakoval, že analýzu SAV už predložil vládnemu kabinetu. Na rokovanie vlády však ešte dosiaľ nebola zaradená.

SAV vykonala analýzu vakcín proti COVID-19. O jej vykonanie požiadal minister Šaško v reakcii na tvrdenia Kotlára o tom, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

SAV informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Riziká, na ktoré upozorňoval Kotlár, sa podľa inštitúcie nepreukázali. Upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lídri krajín EÚ na summite podporili plán obrannej pripravenosti do roku 2030

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviacBoli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviac
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac