Konsolidácia v paláci: Prezident bude mať neobarokovú sedaciu súpravu za 14-tisíc eur, zisťovali sme, prečo je to nutné

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky zverejnila v registri objednávok nákup za 14-tisíc eur. Za túto sumu mala kúpiť starožitnú neobarokovú sedaciu súpravu na prijímanie štátnych predstaviteľov.

Zmluva bola uzatvorená medzi živnostníkom Ladislavom Petríkom a podpísať ju mala riaditeľka odboru ekonomiky a správy Zdenka Miková.

Nový nábytok

Sedaciu súpravu má pre Petra Pellegriniho zabezpečiť firma J.L.P.ANTIK. Tá sa na svojej oficiálnej webovej stránke aj na Facebooku prezentuje predovšetkým prostredníctvom reštaurátorských prác nábytku, obrazov či sôch, zároveň však ponúka aj dobové zariaďovanie interiérov, predaj historického nábytku a solitérov.

S otázkami, prečo bol tento nákup nutný a či išlo o priamu kúpu novej sedacej súpravy, alebo reštaurovanie niektorej z paláca, sme sa obrátili na kanceláriu prezidenta. Rovnako sme kontaktovali aj firmu J.L.P.ANTIK. Pýtali sme sa, akým spôsobom je naceňovaný nábytok, a teda ako vznikla suma 14-tisíc eur; tiež, čo sedacia súprava, ktorú majú do paláca dodať, obsahuje; a na to, ako sa k predaju dostali. Ani jedna z dotknutých strán nám do vydania článku neodpovedala.

Kancelária objednala aj čalúnnické práce za 2 560 eur od Jána Dingu, ktorý ponúka čalúnenie sedacích súprav, stoličiek, postelí, dverí a nábytku.

Rekonštrukcia Loveckého zámočku

Okrem nového nábytku sa kancelária prezidenta chystá aj rekonštruovať. Nedávno sme vás informovali o tom, že uzatvorila zmluvu o dielo so spoločnosťou PRIMA INVEST, spol. s r. o v hodnote viac ako 700-tisíc eur. Zmluva sa týka Loveckého zámočku (LZ) v Tatranskej Javorine.

„Práce, ktoré sú predmetom zmluvy uzavretej so zhotoviteľom Prima Invest, spol. s r. o., Banská Bystrica, sú nevyhnutné v súvislosti s riešením odstránenia havarijného stavu objektov Loveckého zámočku,“ uviedla vtedy prezidentská kancelária pre interez.

Kancelária prezidenta SR upozorňuje, že posledná veľká rekonštrukcia objektov Loveckého zámočku a hospodárskej budovy prebehla v rokoch 1976 až 1978. Hospodárska budova bola len čiastočne zrekonštruovaná v roku 2007. Čiastočné úpravy, ktoré medzitým prebehli, nemali riešiť problémy vlhnutia objektov.

„Spodné trámy obvodového plášťa sa nachádzajú vplyvom tohto stavu v zhnitom a spráchnivenom stave. Tento stav má za následok spolu so stále premočeným suterénom a jeho základových konštrukcií postupné sadanie celých objektov, následkom čoho sa prejavujú statické defekty na obidvoch objektoch. V dôsledku tohto problému tieto drevené konštrukcie hnijú a zároveň týmto prestupom vlhkosti je poškodzovaný vzácny inventár tohto historického objektu,“ upozorňuje kancelária.

Všetky stavebné práce majú byť vykonávané pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove.