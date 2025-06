Šimkovičovej hovorkyňa spravila s ministerkou rozhovor pre bulvár: „Snažíte sa vyrobiť kauzu tam, kde nie je,“ tvrdí

Vo štvrtok sa na jednom z bulvárnych portálov objavil rozhovor s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou. Otázky jej však nekládol redaktor ani redaktorka média, ale jej vlastná hovorkyňa Petra Bačinská. Za kamerou stojí Ján Zemiar, ktorý ako fotograf spolupracuje aj s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR).

Interez oslovil fotografa a kameramana Jána Zemiara, MK SR aj Topky.sk, pre ktoré bol rozhovor realizovaný. Šéfka odboru komunikácie MK SR uviedla, že jediné, čo sa stalo, bolo, že Zemiarovi pomohla, „pretože nemal dosť rúk a podávala ministerke mikrofón“. Ide o veľmi neštandardný postup.

Rozhovor sa odohral po tlačovej konferencii o záchrane Románskeho paláca na Spišskom hrade, na ktorej vystúpila ministerka spoločne s generálnou riaditeľkou Slovenského národného múzea Andreou Predajňovou.

Na rozhovore boli dohodnutí

„Rozhovor sme mali dopredu riadne dohodnutý, ale ako iste viete, redakcie sa snažia efektívne využívať svojich zamestnancov a niekedy, keď sa toho deje viac, nedokážu vyslať na miesto aj fotografa aj redaktora. Otázky mi dopredu poslal pán Zemiar cez whatsapp len a nijak sme do nich ani nezasahovali, zazneli presne podľa toho, ako si želali v redakcii, čo sa dá po vypočutí overiť,“ reagovala Bačinská v emaili, ku ktorému priložila screenshot správ od Zemiara.

Jej tvrdenie ešte skôr potvrdil aj fotograf a kameraman. Podľa jeho slov nebol schopný držať kameru aj mikrofón a aj pozerať na telefón a čítať otázky. Tie mu mal predtým zaslať šéfredaktor Topiek.

Na to, prečo na Spišský hrad, kde sa rozhovor odohral, neposlali Topky svojho redaktora, ale len kameramana, sme sa spýtali aj portálu. „V danom prípade išlo o mimoriadnu situáciu, keďže sme riešili technické problémy, ktoré nám následne znemožnili štandardné zabezpečenie rozhovoru naším redakčným tímom. Z dôvodu časovej tiesne a nevyhnutnosti zabezpečiť výstup v stanovenom termíne sme boli nútení zvoliť náhradné riešenie, v rámci ktorého pani Bačinská iba pomohla s nahrávaním otázok. Tie boli redakčne pripravené naším tímom. Išlo o výnimočnú situáciu, ktorá bola riešená operatívne v záujme zabezpečenia obsahu pre čitateľov,“ uviedla vedúca komunikácie a PR Katarína Tešla.

Upozornenie od ministerstva

V emaile, ktorý sme zaslali MK SR, sme urobili gramatickú chybu. Pýtali sme sa na rozhovor, ktorý pribudol „na portály Topky“. V slove má byť však, ako vieme, mäkké i.

Hovorkyňa rezortu nás na túto chybu upozornila a označila ju za hanbu. Zároveň nás upozornila, že ak vydáme „nekorektný článok“, ministerstvo bude reagovať a upozorní na našu gramatiku.

Okrem toho Bačinská uviedla, že sa snažíme vyrábať kauzu tam, kde nie je. „Ja rozumiem, že vy, niektoré médiá, ktoré ako mopslík lietate okolo zadku progresivcov, ste zvyknutí na objednávku vyrábať rozhovory a skryté PR, ktoré sa tvári ako nezávislý a objektívny rozhovor a preto jediné, čo vám napadlo je, že aj v tomto prípade muselo ísť o niečo také. Ale nešlo,“ zdôraznila.

Ako príklad uviedla, že ešte v čase, keď pôsobila ako asistentka ministerky Šimkovičovej, kým bola poslankyňou, bývala svedkom toho, ako mainstreamové médiá, údajne aj vrátane toho nášho, „vyvolávali cez telefóny vtedy opozičných poslancov ako Blahová, Matovič von z pléna a nakrúcali si (týkajúc si), svoje dopredu dohodnuté PR rozhovory“. „V zmysle: Natali už ťa tu čakám, poď von…“ dodala.

V tom čase interez nemal redaktorov priamo v parlamente, nič podobné sa preto stať nemohlo. Naši redaktori si o akreditáciu žiadali až na prelome rokov 2024/2025.

Otázky ohľadom Donatellovej busty

V spomenutom rozhovore sa Bačinská pýta napríklad na to, ako sa šéfka rezortu pozerá na medializáciu transportu Donatellovej busty z levočského múzea, i to, či bol generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala iniciátorom nápadu premiestniť bustu na bezpečnejšie miesto.

Martina Šimkovičová prístup médií označila za „aktivistickú propagandu proti majetku Slovenskej republiky“ a spôsob informovania o buste za „šikanózny a niečo nenormálne“. Dodala, že prenos busty sa ťahal už od roku 2020. Spomenula aj spustenie alarmu v múzeu, v ktorom bola Cecília Gonzaga uložená.

Ministerka tvrdí, že za prenosom busty sú experti na to určení pod gesciou Ministerstva vnútra SR. „Zdá sa, že to niekomu prekáža, že sme to ukázali svetu, Slovensku. A že chceme vedieť, akú to má hodnotu a chceme vystaviť majetok Slovenskej republiky, tento nádherný skvost pred očami verejnosti.“

Ohľadom najaktuálnejších informácií o buste povedala, že sa nachádza na bezpečnom mieste. Skritizovala tiež to, že niekto vypátral, o aké miesto ide a doplnila, že „čokoľvek urobí ministerstvo kultúry“ alebo ona samotná, je „automaticky aktivistami zmarené a dané do polohy, že je to absolútne najhoršie rozhodnutie“.

Na otázku ohľadom personálnych zmien Šimkovičová neodpovedala. Svoje pôsobenie vo funkcii zhodnotila tak, že sa jej podarilo sprocesovať veci na inštitúciách, ktoré nefungovali, oživiť kultúra v zmysle návštev divadiel, múzeí a galérií. Spomenula aj podporu festivalov.