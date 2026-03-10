Koniec pomoci Slovákom z Blízkeho východu. Ministerstvo nateraz uzatvára repatriácie

Slovensko tento týždeň uzatvára proces repatriácií občanov SR, ktorí uviazli v regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR aktuálne eviduje v tomto priestore posledné desiatky Slovákov, ktorí prejavili záujem o evakuáciu.
Stovky ďalších občanov SR sa podľa jeho slov rozhodli v regióne zotrvať a ostávajú v evidencii registračného systému MZVEZ, prípadne v týchto dňoch využívajú zároveň obnovené komerčné lety svojich cestovných kancelárií či leteckých spoločností, ktoré postupne začali premávať už takmer vo všetkých krajinách. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.
Slovenská diplomacia ako hlavný koordinátor repatriačného procesu zrealizovala spolu s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR doposiaľ 16 evakuačných letov, ktorými prepravila do bezpečia 634 občanov SR a vyše 150 občanov z ďalších 31 krajín. V utorok a stredu (11. 3.) pricestujú do Bratislavy nateraz záverečné dva lety, ktoré privezú posledných záujemcov o repatriáciu z Dubaja.
Situácia sa vraj mení
„Bezpečnostná situácia sa menila a naďalej mení každý deň, hneď od začiatku sme intenzívne komunikovali s našimi domácimi aj zahraničnými partnermi, letiskami a urobili sme maximum, aby sme využili každý okamih, keď sa v nejakom obmedzenom režime otvorila časť vzdušného priestoru najprv z Jordánska, následne z Ománu a zo Saudskej Arábie, aby sme vládnymi špeciálmi dostali ľudí domov,“ informoval šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Ako zdôraznil generálny riaditeľ konzulárnej a medzinárodnoprávnej sekcie MZVEZ SR Igor Pokojný, repatriácia občanov SR zo zahraničia sa uskutočňuje vo výnimočných prípadoch predovšetkým pri priamom ohrození života či zdravia v dôsledku mimoriadnej situácie, keď neexistuje iná možnosť, ako zabezpečiť ich presun.
„Našou prioritou bolo preto aj v tomto prípade zabezpečiť primárne prepravu zraniteľných skupín – žien, detí, ľudí so zdravotnými ťažkosťami – nachádzajúcich sa priamo v konfliktnej zóne postihnutej vojnovými útokmi. Popritom sme sa aktívne snažili nasmerovať občanov na ďalšie možnosti ich prepravy, keďže mnoho Sloveniek a Slovákov uviazlo aj v dovolenkových destináciách juhovýchodnej Ázie, kde im však nehrozilo bezprostredné nebezpečenstvo,“ vysvetlil.
Zároveň týmto občanom odporučil, aby naďalej komunikovali so svojimi cestovnými kanceláriami alebo leteckými spoločnosťami. Využiť môžu aj dostupné možnosti leteckej prepravy s prestupom cez iné krajiny, napríklad Čínu alebo Taiwan.
Komerčné lety sa obnovujú
Rezort ozrejmil, že podľa dostupných informácií komerčné letecké spoločnosti obnovujú spojenia zo Spojených arabských emirátov, z Ománu, zo Saudskej Arábie, z Jordánska, aj z dovolenkových destinácií v juhovýchodnej Ázii. Čiastočne uzatvorený vzdušný priestor má Katar, úplne uzatvorený Kuvajt a Bahrajn, kam nie je možné organizovať ani repatriačné lety.
Slovenská diplomacia upozorňuje, že cestovné odporúčanie tretieho stupňa – necestovať – naďalej platí pre Bahrajn, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty a cestovné odporúčanie štvrtého stupňa – opustiť krajinu – platí pre Irán a Izrael.
K ďalším žiadostiam o repatriáciu pristupuje ministerstvo naďalej individuálne a občanom SR odporúča v prípade potreby kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978, prípadne na emailovej adrese [email protected].
