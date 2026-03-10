Koniec pomoci Slovákom z Blízkeho východu. Ministerstvo nateraz uzatvára repatriácie

Foto: Archív respondenta/SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Občanom sa odporúča, aby naďalej komunikovali so svojimi cestovnými kanceláriami alebo leteckými spoločnosťami.

Slovensko tento týždeň uzatvára proces repatriácií občanov SR, ktorí uviazli v regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR aktuálne eviduje v tomto priestore posledné desiatky Slovákov, ktorí prejavili záujem o evakuáciu.

Stovky ďalších občanov SR sa podľa jeho slov rozhodli v regióne zotrvať a ostávajú v evidencii registračného systému MZVEZ, prípadne v týchto dňoch využívajú zároveň obnovené komerčné lety svojich cestovných kancelárií či leteckých spoločností, ktoré postupne začali premávať už takmer vo všetkých krajinách. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.

Slovenská diplomacia ako hlavný koordinátor repatriačného procesu zrealizovala spolu s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR doposiaľ 16 evakuačných letov, ktorými prepravila do bezpečia 634 občanov SR a vyše 150 občanov z ďalších 31 krajín. V utorok a stredu (11. 3.) pricestujú do Bratislavy nateraz záverečné dva lety, ktoré privezú posledných záujemcov o repatriáciu z Dubaja.

Situácia sa vraj mení

Bezpečnostná situácia sa menila a naďalej mení každý deň, hneď od začiatku sme intenzívne komunikovali s našimi domácimi aj zahraničnými partnermi, letiskami a urobili sme maximum, aby sme využili každý okamih, keď sa v nejakom obmedzenom režime otvorila časť vzdušného priestoru najprv z Jordánska, následne z Ománu a zo Saudskej Arábie, aby sme vládnymi špeciálmi dostali ľudí domov,“ informoval šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Ako zdôraznil generálny riaditeľ konzulárnej a medzinárodnoprávnej sekcie MZVEZ SR Igor Pokojný, repatriácia občanov SR zo zahraničia sa uskutočňuje vo výnimočných prípadoch predovšetkým pri priamom ohrození života či zdravia v dôsledku mimoriadnej situácie, keď neexistuje iná možnosť, ako zabezpečiť ich presun.

Našou prioritou bolo preto aj v tomto prípade zabezpečiť primárne prepravu zraniteľných skupín – žien, detí, ľudí so zdravotnými ťažkosťami – nachádzajúcich sa priamo v konfliktnej zóne postihnutej vojnovými útokmi. Popritom sme sa aktívne snažili nasmerovať občanov na ďalšie možnosti ich prepravy, keďže mnoho Sloveniek a Slovákov uviazlo aj v dovolenkových destináciách juhovýchodnej Ázie, kde im však nehrozilo bezprostredné nebezpečenstvo,“ vysvetlil.

Zároveň týmto občanom odporučil, aby naďalej komunikovali so svojimi cestovnými kanceláriami alebo leteckými spoločnosťami. Využiť môžu aj dostupné možnosti leteckej prepravy s prestupom cez iné krajiny, napríklad Čínu alebo Taiwan.

Komerčné lety sa obnovujú

Rezort ozrejmil, že podľa dostupných informácií komerčné letecké spoločnosti obnovujú spojenia zo Spojených arabských emirátov, z Ománu, zo Saudskej Arábie, z Jordánska, aj z dovolenkových destinácií v juhovýchodnej Ázii. Čiastočne uzatvorený vzdušný priestor má Katar, úplne uzatvorený Kuvajt a Bahrajn, kam nie je možné organizovať ani repatriačné lety.

Slovenská diplomacia upozorňuje, že cestovné odporúčanie tretieho stupňa – necestovať – naďalej platí pre Bahrajn, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty a cestovné odporúčanie štvrtého stupňa – opustiť krajinu – platí pre Irán a Izrael.

K ďalším žiadostiam o repatriáciu pristupuje ministerstvo naďalej individuálne a občanom SR odporúča v prípade potreby kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978, prípadne na emailovej adrese [email protected].

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Blanár aktivoval evakuačné plány: Prezradil, kedy nastane repatriácia Slovákov zo zasiahnutých krajín

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac