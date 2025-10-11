Konflikt Žilinku a Fica pokračuje: Generálny prokurátor odmieta premiérove útoky a spochybňovanie OČTK

Foto: TASR - Jakub Kotian, Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
TASR
Žilinka vyjadril aj nesúhlas s opakovanými atakmi na jeho osobu.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta spochybňovanie činnosti orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Odkázal to premiérovi Robertovi Fico (Smer-SD) po jeho príhovore na sobotňajšom sneme, kde hovoril o selektívnej činnosti OČTK. Tvrdí, že pre OČTK je a bude jediným imperatívom výlučne zákon, nie želania politikov.

Vyjadril aj nesúhlas s opakovanými atakmi na jeho osobu, a tým aj na orgány prokuratúry, ktoré sú založené na manipulácii. Vyplýva to z jeho vyjadrenia, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.

„Vážený pán predseda vlády SR, odmietam spochybňovanie činnosti OČTK len z toho dôvodu, že ich postupy a rozhodnutia nezodpovedajú vašim predstavám či dokonca politickým sľubom daným voličom. Jediným imperatívom pre OČTK je a bude výlučne zákon, nie želania politikov. Trestné konanie je ucelený systém, ktorý obsahuje procesné inštitúty a inštančné postupy, ktoré zaručujú garanciu zákonnosti,“ odkázal Žilinka premiérovi.

Nezodpovedné vyjadrenia

Považuje za škodlivé a nezodpovedné vyvolávať v spoločnosti neistotu o konaní prokuratúry či generálneho prokurátora nepodloženým vyvolávaním zdania nečinnosti. Upozornil pri tom na Ficove vyjadrenie o nekonaní prokuratúry v súvislosti s tlačovou konferenciou predstaviteľov Smeru-SD z 20. septembra. „Nezodpovedá skutočnosti, že by orgány prokuratúry či OČTK v danej veci nekonali. OČTK však nie sú povinné vás, ako predsedu vlády SR, o svojom postupe v konkrétnej veci informovať,“ podotkol.

Foto: Foto: SITA (Tomáš Bokor)

Žilinka sa vyjadril aj k apelom premiéra na začatie konania ex offo. „Musím len znovu upriamiť vašu pozornosť (rovnako aj ostatných účastníkov spomínanej tlačovej besedy) na zákonnú povinnosť štátnych orgánov bez meškania oznamovať OČTK skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin,“ doplnil.

Nemôže tiež podľa vlastných slov súhlasiť s opakovanými atakmi na jeho osobu, a tým aj na orgány prokuratúry, ktoré sú založené na manipulácii. Myslí si, že pôsobením na emócie neprispievajú k ničomu inému ako k znižovaniu vážnosti prokuratúry v očiach verejnosti a jej viery v zákonnosť a spravodlivosť.

Premiér v sobotu na príhovore na sneme namietal selektívnu činnosť OČTK. Týka sa to podľa neho prípadov porušenia zákonov zo strany protivládnych aktérov či prípadov zneužívania trestnej politiky štátu v rokoch 2020 až 2023 voči opozícii. Navrhol, aby pracovný snem strany schválil návrh, ktorým má nad tým vyjadriť poľutovanie a počudovanie. Kritizoval tiež činnosť generálneho prokurátora. Namietal, že po tlačovej konferencii predstaviteľov Smeru-SD, kde prezentovali dôkazy o tom, že sa mal niekto priživovať na štátnych peniazoch, nezačal konať.

