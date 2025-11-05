Konečne vie, na čom je. Po týždňoch neistoty a zotavovania z nádoru má Zuzana Vačková výsledky histológie

Foto: Instagram (zuzanavackova)

Frederika Lyžičiar
Po týždňoch neistoty už pozná výsledky.

Z preventívky sa stal boj o zdravie. Zuzana Vačková si prešla ťažkým obdobím a čakala na verdikt lekárov.

Pre denník Plus jeden deň prezradila, že sa dočkala výsledkov z histológie, ktoré jej po náročnom období konečne priniesli jasný záver. Predchádzali tomu však týždne neistoty, operácia a rekonvalescencia, počas ktorých sa musela postaviť tvárou v tvár veľkým obavám a premýšľaniu o budúcnosti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Nečakaná diagnóza a ťažké obdobie

Pred časom sme informovali o tom, že počas preventívnej kolonoskopie lekári u Zuzany Vačkovej odhalili polyp, ktorý sa neskôr potvrdil ako zhubný. Pre herečku to bol šok a nečakaný zásah do života, ktorý obrátil jej plány naruby. Operácia, pri ktorej jej odstránili časť čreva, bola nevyhnutná a následné obdobie rekonvalescencie si vyžadovalo veľkú psychickú aj fyzickú silu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)


Napriek obavám a vnútornému boju dokázala zostať pokorná a vďačná za podporu rodiny a lekárov. „Na preventívnej kolonoskopii mi odobrali polyp, ktorý sa ukázal ako zhubný nádorček, tak mi vybrali kus postihnutého čreva. Už som doma a zajtra opäť pokračujeme v natáčaní,“ uviedla predčasom Zuzana.

Výsledky z histológie sú už známe

