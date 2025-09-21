Klientov slovenských bánk čakajú veľké zmeny: Týkajú sa posielania peňazí, na toto by ste sa mali pripraviť

Banky menia pravidlá, pripravte sa.

Všetky banky na Slovensku aj v eurozóne budú od 9. októbra tohto roka nielen prijímať, ale už aj plošne odosielať okamžité platby. Finančné prostriedky sú v takom prípade prevedené z účtu platiteľa na účet príjemcu v priebehu niekoľkých sekúnd.

Druhou novinkou je zavedenie služby overenia príjemcu. Vďaka nej si klienti budú môcť skontrolovať, či zadané číslo účtu (IBAN) patrí správnemu príjemcovi, čo by malo významne obmedziť mylné platby na nesprávne účty.

Významný krok pre bankový sektor

Ako ďalej poukázala Slovenská banková asociácia (SBA), plošné prijímanie okamžitých platieb je na Slovensku realitou už od 9. januára 2025. Stanovené termíny súvisia s príslušným európskym nariadením.

„Okamžité platby spojené so službou overenia príjemcu predstavujú jeden z najväčších a zároveň mimoriadne pozitívnych benefitov pre bankových klientov v histórii platobných služieb. Zároveň sú dôležitým míľnikom digitálnej stratégie európskeho bankového sektora. Banky poskytujú a zabezpečujú nepretržitú dostupnosť svojich systémov s dôrazom na užívateľskú skúsenosť pri zachovaní prísnych štandardov z oblasti kybernetickej bezpečnosti a boja proti praniu špinavých peňazí,“ zhodnotil výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.

Ako funguje mechanizmus overenia

Overenie príjemcu platby bude dostupné pre štandardné aj okamžité SEPA úhrady. Cieľom tejto úpravy je prispieť k bezpečnosti bezhotovostných transakcií a obmedziť riziko omylov či podvodných platieb. Overenie príjemcu bude od 9. októbra 2025 dostupné v krajinách s domácou menou euro, v krajinách s inou menou sa spustí od júla 2027.

„Mechanizmus služby spočíva v porovnaní údajov o príjemcovi medzi bankou odosielateľa a bankou príjemcu. Klient pri platbe uvedie IBAN a názov príjemcu, banka príjemcu údaje overí a na základe jej spätnej väzby sa klient rozhodne, či platbu vykoná,“ priblížila SBA.

V tejto súvislosti asociácia odporúča najmä právnickým osobám skontrolovať a v prípade potreby aktualizovať svoje obchodné názvy na faktúrach, v dokumentoch a bankových účtoch, aby predišli nezrovnalostiam pri overovaní príjemcu.

Čo je SEPA

Jednotná oblasť platieb v eurách (Single Euro Payments Area, SEPA) umožňuje uskutočňovať bezhotovostné platby v eurách v celej Európe. Pokrýva nielen členov eurozóny, ale aj ďalšie krajiny, ktoré zaviedli SEPA štandardy a používajú ich na realizáciu platieb v eurách. V súčasnosti je to spolu 36 krajín.

Schému SEPA okamžitých platieb podporuje v súčasnosti 2790 poskytovateľov platobných služieb, čo predstavuje 78,8 % všetkých európskych poskytovateľov a vyše 91,4 % poskytovateľov v eurozóne. Podľa údajov Európskej platobnej rady (European Payments Council, EPC) sa aktuálne približne každé štvrté euro (26,42 %) v platobnom styku v EÚ prevádza prostredníctvom okamžitých platieb.

